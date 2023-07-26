Обновление macOS Sonoma beta 4 ломает эти модели MacBook. Пока не ставьте



Свежая



Согласно источнику, речь идет о MacBook Pro 14 (M2), MacBook Pro 14 и 16 (M1 Max) и MacBook Air M1. После установки macOS Sonoma Developer beta 4 компьютер отображает черный экран, на котором виден только курсор мыши. Ни на какие действия Mac не реагирует.



Свежая бета-версия macOS Sonoma выводит из строя некоторые модели MacBook после установки. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, речь идет о MacBook Pro 14 (M2), MacBook Pro 14 и 16 (M1 Max) и MacBook Air M1. После установки macOS Sonoma Developer beta 4 компьютер отображает черный экран, на котором виден только курсор мыши. Ни на какие действия Mac не реагирует.



Пользователи Reddit поделились, что не все владельцы перечисленных моделей сталкиваются с проблемами. Кроме того, некоторые пострадавшие смогли восстановить работоспособность компьютера несколькими принудительными перезагрузками и переустановкой macOS через Recovery.



Одно ясно: с установкой свежейт «бетки» пока стоит подождать.