Обновление macOS Sonoma beta 4 ломает эти модели MacBook. Пока не ставьте

Олег

macOS


Свежая бета-версия macOS Sonoma выводит из строя некоторые модели MacBook после установки. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о MacBook Pro 14 (M2), MacBook Pro 14 и 16 (M1 Max) и MacBook Air M1. После установки macOS Sonoma Developer beta 4 компьютер отображает черный экран, на котором виден только курсор мыши. Ни на какие действия Mac не реагирует.

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Пользователи Reddit поделились, что не все владельцы перечисленных моделей сталкиваются с проблемами. Кроме того, некоторые пострадавшие смогли восстановить работоспособность компьютера несколькими принудительными перезагрузками и переустановкой macOS через Recovery.

Одно ясно: с установкой свежейт «бетки» пока стоит подождать. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+103
Volnorez Uraganov
Бета версии прошивки понятное дело могут вести себя непредсказуемо , и ставить себе такое должны очень прошаренные пользователи , а нубам вроде меня лучше такими вещами как установка чего то непроверенного не заморачиваться, более того я и обычные то обновления сразу никогда не ставлю , пока не появятся отзывы как оно там работает, ибо случись чего самостоятельно не смогу справится с проблемой
час назад в 11:31
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