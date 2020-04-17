







Новые опции в поиске на панели задач, в том числе информация о погоде, новости и рейтинг новых фильмов. Новые интерактивные виджеты (например, при поиске погоды запустится информация с прогнозом на несколько дней).

Новый алгоритм индексации файлов и ускоренный поиск файлов в проводнике.

Сохранение бэкапа системы в облако и восстановление их него.

Несколько новых каомодзи (эмотиконы, составленные из символов). Меню с эмотиконами открывается горячими кнопками Windows + точка.

Защита безопасного входа в систему с помощью PIN-кода.

Возможность присвоить названия рабочим столам (если их несколько).

Встроенная поддержка Linux. Добавлена архитектура WSL2, которая использует актуальное ядро Linux и привносит поддержку ELF64-файлов и более высокую производительность файловой системы для работы с Linux-системами.

Масштабирование размера шрифта в блокноте горячими кнопками Ctrl + минус и Ctrl + плюс.

Калькулятор можно запускать в режиме поверх всех окон.







Компания Microsoft выпустила релизную версию обновления Windows 10 May 2020 Update. Она уже доступна участникам программы Windows Insider и официально выйдет для всех пользователей Windows 10 в мае. Как и в случае с November 2019 Update, это относительно небольшое обновление, в котором основное внимание сконцентрировано на доработке существующих функций и обеспечении стабильности работы.Вступить в программу Windows Insider для установки этого обновления можно через системные «Параметры» операционной системы («Обновление и безопасность» → «Программа предварительной оценки»).