Компания Microsoft выпустила релизную версию обновления Windows 10 May 2020 Update. Она уже доступна участникам программы Windows Insider и официально выйдет для всех пользователей Windows 10 в мае. Как и в случае с November 2019 Update, это относительно небольшое обновление, в котором основное внимание сконцентрировано на доработке существующих функций и обеспечении стабильности работы.
- Новые опции в поиске на панели задач, в том числе информация о погоде, новости и рейтинг новых фильмов. Новые интерактивные виджеты (например, при поиске погоды запустится информация с прогнозом на несколько дней).
- Новый алгоритм индексации файлов и ускоренный поиск файлов в проводнике.
- Сохранение бэкапа системы в облако и восстановление их него.
- Несколько новых каомодзи (эмотиконы, составленные из символов). Меню с эмотиконами открывается горячими кнопками Windows + точка.
- Защита безопасного входа в систему с помощью PIN-кода.
- Возможность присвоить названия рабочим столам (если их несколько).
- Встроенная поддержка Linux. Добавлена архитектура WSL2, которая использует актуальное ядро Linux и привносит поддержку ELF64-файлов и более высокую производительность файловой системы для работы с Linux-системами.
- Масштабирование размера шрифта в блокноте горячими кнопками Ctrl + минус и Ctrl + плюс.
- Калькулятор можно запускать в режиме поверх всех окон.
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МДА уж.
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