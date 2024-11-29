Обновление Windows 11 24H2 сломало периферию

В последнем большом накопительном апдейте Windows найден очередной баг, который присоединился к ряду уже обнаруженных ранее. Об этом пишет Techspot.
eSCL используется во всех популярных ОС — Windows, macOS и Linux — для быстрого подключения периферийных устройств вроде принтеров и сканеров по USB. Когда протокол функционирует исправно, компьютеру не требуется особых драйверов для определения устройств. В Windows 11 24H2 этот механизм сломан.
Пользователи сообщают, что USB-периферия, работающая по eSCL, больше не обнаруживается в системе. Если компьютер обновился до 24H2, подключить условный сканер, модем или принтер к нему больше не получается. Проблема впервые всплыла 1 октября 2024 года, но с тех пор никаких исправлений так и не вышло. Microsoft лишь заявила, что её инженеры работают над этим.