Обновление Windows 11 24H2 сломало периферию

Олег


В последнем большом накопительном апдейте Windows найден очередной баг, который присоединился к ряду уже обнаруженных ранее. Об этом пишет Techspot.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, ранее в Windows 11 24H2 были найдены проблемы с подключением SSD-накопителей Western Digital, играми от Ubisoft, некоторыми устройствами ASUS, сканерами отпечатка пальца. Теперь же кунсткамеру фейлов Microsoft пополнила еще одна ошибка: неработающий протокол eSCL.

eSCL используется во всех популярных ОС — Windows, macOS и Linux — для быстрого подключения периферийных устройств вроде принтеров и сканеров по USB. Когда протокол функционирует исправно, компьютеру не требуется особых драйверов для определения устройств. В Windows 11 24H2 этот механизм сломан.

Пользователи сообщают, что USB-периферия, работающая по eSCL, больше не обнаруживается в системе. Если компьютер обновился до 24H2, подключить условный сканер, модем или принтер к нему больше не получается. Проблема впервые всплыла 1 октября 2024 года, но с тех пор никаких исправлений так и не вышло. Microsoft лишь заявила, что её инженеры работают над этим. 

-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Techspot
Cсылки по теме:
Просчитались, но где? Искусственный интеллект в компьютерах стал огромным разочарованием
Выпущена идеальная ОС — нечто среднее между Windows и macOS
Жителя Санкт-Петербурга посадили за установку пиратской сборки Windows

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также