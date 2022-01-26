В сети появились жалобы на последний апдейт Windows 11 — по словам пользователей, апдейт сбивает их настройки и приходится всё возвращать вручную. Об этом написал «обитатель» форума Rediit с ником gabbagondel.
Согласно источнику, после установки очередного обновления ПО Windows 11 на компьютере сбились настройки «по умолчанию». Например, вместо выбранного пользователем браузера автоматически установился Microsoft Edge, а вместо настроенного ранее поиска — Bing. Причем gabbagondel отмечает, что браузер не просто сменился на стандартный; в системе включился тумблер «Всегда открывать веб-страницы в выбранном приложении», то есть в очередной раз компьютер даже не предложит вам выбор.
Проблема может показаться незначительной, однако gabbagondel считает иначе. Он убежден, что такими некрасивыми методами Microsoft продвигает собственный софт в расчете на то, что пользователь не заметит подмены или поленится лезть в настройки.
В комментариях к посту собралось множество недовольных описанным багом (или функцией). Одни желают инженерам Microsoft самим пользоваться своими продуктами всю жизнь. А другие хотели бы, чтобы менеджеры компании целыми днями вводили длинные 25-символьные лицензионные ключи в полутьме и без очков, переписывая их с затертой нижней крышки ноутбука.
Ранее мы рассказали, что Microsoft добавила в Windows 11 обновленный диспетчер задач, а также исправила проблемы с VPN.
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