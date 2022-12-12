YouTube Apple TV

Обновление YouTube ломает Apple TV

Олег

YouTube


Самая свежая версия приложения YouTube доставляет неудобства пользователям Apple TV. Об этом написали в MacRumors.

Согласно источнику, в сети массово появляются жалобы на работу фирменного приложения YouTube для Apple TV. После самого свежего апдейта пользователи «яблочно» приставки регулярно «ловят» зависание при выходе из приложения — жалобы можно найти на Reddit, в Twitter и других соцсетях.

Проблема выглядит следующим образом. Приложение YouTube без проблем запускается и работает на Apple TV, не вызывая никаких неудобств. Однако в момент выхода из приложения через кнопку «Назад» на пульте приставка просто зависает: на экране отображается черный фон, устройство не реагирует ни на какие действия.

Единственное решение на данный момент — принудительно перезагружать Apple TV, или же полностью закрывать приложение YouTube. Чтобы это сделать, дважды нажмите на кнопку TV на пульте приставки, после чего «выбросьте» приложения YouTube с экрана свайпом по сенсорной панели. 

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Источник:
MacRumors
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