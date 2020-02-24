Apple представит iOS 14 на WWDC в июне этого года. Сайт инсайдер Бен Гескин и сайт 91mobiles представили видео с первым взглядом на многозадачность в неанонсированной операционной системе. Видео сопровождается фотографиями и демонстрирует, что в iPhone с iOS 14 будет использован макет для iPad.
На видео продемонстрирована сборка iOS 14 на iPhone 11 Pro Max, которая предназначена для внутреннего тестирования. Запущенные приложения отрисовываются довольно быстро. Всего на одном экране помещаются четыре карточки, которые можно промотать свайпом вправо.
Этот макет очень похож на окно многозадачности для iPad, которое мы уже видели ранее, поэтому переход для пользователей на новый интерфейс будет плавным. Пока неизвестно, появится ли на iPhone с iOS 14 поддержка режима разделения экрана.
На первый взгляд может показаться, что это джейлбрейк-твик. На самом деле новый режим многозадачности уже является частью iOS, но он отключен в iOS 13 и активируется только во внутренней сборке iOS 14. Помимо этого, еще один скриншот от Бена Гескина показывает, что у пользователей появится возможность выбирать макет: Deck Switcher, Grid Switcher, Automatic и Minimum Viable Switcher.
На данный момент мало что известно об iOS 14, хотя в недавнем отчете Bloomberg утверждается, что Apple наконец-то может позволить пользователям устанавливать сторонние приложения по умолчанию. Это означает, что можно будет использовать Gmail и Chrome вместо «Почты» и Safari. Также сообщается, что iOS 14 получат все устройства, которые обновились на iOS 13.
На видео продемонстрирована сборка iOS 14 на iPhone 11 Pro Max, которая предназначена для внутреннего тестирования. Запущенные приложения отрисовываются довольно быстро. Всего на одном экране помещаются четыре карточки, которые можно промотать свайпом вправо.
Этот макет очень похож на окно многозадачности для iPad, которое мы уже видели ранее, поэтому переход для пользователей на новый интерфейс будет плавным. Пока неизвестно, появится ли на iPhone с iOS 14 поддержка режима разделения экрана.
На первый взгляд может показаться, что это джейлбрейк-твик. На самом деле новый режим многозадачности уже является частью iOS, но он отключен в iOS 13 и активируется только во внутренней сборке iOS 14. Помимо этого, еще один скриншот от Бена Гескина показывает, что у пользователей появится возможность выбирать макет: Deck Switcher, Grid Switcher, Automatic и Minimum Viable Switcher.
Here's that internal 'App Switcher' settings. Not a jailbreak tweak. pic.twitter.com/Ft6qvZ6NGi— Ben Geskin (@BenGeskin) February 23, 2020
На данный момент мало что известно об iOS 14, хотя в недавнем отчете Bloomberg утверждается, что Apple наконец-то может позволить пользователям устанавливать сторонние приложения по умолчанию. Это означает, что можно будет использовать Gmail и Chrome вместо «Почты» и Safari. Также сообщается, что iOS 14 получат все устройства, которые обновились на iOS 13.
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Да, оптимизация дороже, но все же — хочется чего-то нового, хотя бы тех же анимированных иконок по типу «Часы».
А многозадачность не понравилась. Ничего, привыкнем