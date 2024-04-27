Обновлять Google Chrome стало опасно, и вот почему



В сети обнаружен опасный троян, который охотится за банковскими данными пользователей. Он распространяется под видом обновления браузера.





имитация страниц входа в систему для целевых приложений (для кражи учетных данных этих приложений);

собственный WebView для перехвата и извлечения cookie после авторизации пользователя на оригинальном сайте;

перехват любых действий пользователя — нажатий, свайпов и текста, чтобы фиксировать любые данные, отображаемые или вводимые на устройстве;

сбор информации об «железе» и ПО зараженного девайса;

похищение журналов вызовов;

определение геолокации устройства;

перехват звука через встроенный микрофон устройства;

демонстрация экрана устройства хакеру в режиме реального времени;

удаленная имитация жестов (касания и свайпы);

удаленное управление интерфейсом смартфона — нажатие на кнопки, выбор меню и т.д.;

имитация прокрутки и ввод текста в указанные поля;

имитация нажатия физических кнопок («Назад», «Домой» и «Последние приложения»);

удаленное включение экрана устройства для создания и похищения скриншотов;

регулировка яркости и громкости.

Согласно xaker.ru, исследователи безопасности наткнулись на фейковую страницу Google, которая предлагает супербезопасное обновление для браузера Google Chrome. Сайт полностью копирует оригинальные шрифты и оформление, а по нажатию на кнопку «Обновить Chrome» скачивается троян Brokewell с целым букетом зловредных возможностей:Разработчик Brokewell — аноним с ником Baron Samedit, который уже около двух лет торгует инструментами для обработки украденных аккаунтов. В ходе исследования был найден еще один зловредный компонент Brokewell Android Loader от того же автора; он умеет обходить защиту Google, внедренную в Android 13 и новее.Если относиться к обновлению Chrome невнимательно, можно нарваться на Brokewell. Всегда перепроверяйте адрес сайта, с которого скачиваете апдейт. А лучше пользуйтесь магазинами приложений.