Обновлять Google Chrome стало опасно, и вот почему

Олег

Chrome


В сети обнаружен опасный троян, который охотится за банковскими данными пользователей. Он распространяется под видом обновления браузера.

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Согласно xaker.ru, исследователи безопасности наткнулись на фейковую страницу Google, которая предлагает супербезопасное обновление для браузера Google Chrome. Сайт полностью копирует оригинальные шрифты и оформление, а по нажатию на кнопку «Обновить Chrome» скачивается троян Brokewell с целым букетом зловредных возможностей:
  • имитация страниц входа в систему для целевых приложений (для кражи учетных данных этих приложений);
  • собственный WebView для перехвата и извлечения cookie после авторизации пользователя на оригинальном сайте;
  • перехват любых действий пользователя — нажатий, свайпов и текста, чтобы фиксировать любые данные, отображаемые или вводимые на устройстве;
  • сбор информации об «железе» и ПО зараженного девайса;
  • похищение журналов вызовов;
  • определение геолокации устройства;
  • перехват звука через встроенный микрофон устройства;
  • демонстрация экрана устройства хакеру в режиме реального времени;
  • удаленная имитация жестов (касания и свайпы);
  • удаленное управление интерфейсом смартфона — нажатие на кнопки, выбор меню и т.д.;
  • имитация прокрутки и ввод текста в указанные поля;
  • имитация нажатия физических кнопок («Назад», «Домой» и «Последние приложения»);
  • удаленное включение экрана устройства для создания и похищения скриншотов;
  • регулировка яркости и громкости.

Разработчик Brokewell — аноним с ником Baron Samedit, который уже около двух лет торгует инструментами для обработки украденных аккаунтов. В ходе исследования был найден еще один зловредный компонент Brokewell Android Loader от того же автора; он умеет обходить защиту Google, внедренную в Android 13 и новее.

Chrome

Если относиться к обновлению Chrome невнимательно, можно нарваться на Brokewell. Всегда перепроверяйте адрес сайта, с которого скачиваете апдейт. А лучше пользуйтесь магазинами приложений. 

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Источник:
xaker.ru
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