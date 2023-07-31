Обои на смартфон: капли воды

Георгий
Под конец второй месяц лета был довольно дождливым, поэтому и выпуск получился тематическим. Начинаем новую неделю со свежей подборки обоев. В выпуске можно подобрать фоновое изображение под светлую и темную тему.

Все остальные подборки вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои
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