Обои на смартфон: каждую неделю новый выпуск

Георгий
Начинаем последнюю неделю лета со свежей подборки обоев.

Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Обои на смартфон: каждую неделю новый выпуск
Обои на смартфон: каждую неделю новый выпуск
Обои на смартфон: большой выпуск для тёмного оформления

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс Такси» теперь умеет работать со сломанной навигацией
Создан нейросетевой фотоаппарат без матрицы и объектива. Это какой-то сюр
Samsung спишет сразу 14 популярнейших моделей смартфонов
Принят закон, который положит конец безлимитным заработкам таксистов

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии