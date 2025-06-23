Обои на смартфон: новый выпуск каждую неделю

Артем
Собрали свежую подборку обоев на тему Liquid Glass и прозрачной абстракции. Скачать обои можно по ссылке ниже. Другие выпуски ищите на нашем сайте по тегу «Обои». Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

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Скачать обои на телефон (Telegram)

• Как скачать обои из Telegram
• Выберите нужное изображение
• Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
• Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
• Нажмите кнопку поделиться
• Выберите «Сохранить изображение»

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Комментарии

EDD
+617
EDD
Отстали вы от жизни) Там Лабубу во всю хайпует, живые обои из life-photo))
Сегодня в 11:20
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