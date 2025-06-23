Обои на смартфон: новый выпуск каждую неделю

Собрали свежую подборку обоев на тему Liquid Glass и прозрачной абстракции. Скачать обои можно по ссылке ниже. Другие выпуски ищите на нашем сайте по тегу «Обои» . Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

• Как скачать обои из Telegram• Выберите нужное изображение• Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу• Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска• Нажмите кнопку поделиться• Выберите «Сохранить изображение»