Обои на смартфон: новый выпуск каждую неделю

Собрали свежую подборку обоев на тему Liquid Glass и прозрачной абстракции. Скачать обои можно по ссылке ниже. Другие выпуски ищите на нашем сайте по тегу «Обои». Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.
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