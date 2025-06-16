Обои на телефон: качаем новую подборку

Артем

Обновляем экраны после праздников. Собрали свежую подборку обоев: пейзажи, текстуры, архитектура. Скачать обои можно по ссылке ниже. Все остальные выпуски ищите на нашем сайте по тегу «Обои». Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.


КПукпУКПкпКП.PNG

КПквпЫКПкпКРукр.PNG

впфвапфвкпВКП.PNG

Скачать обои на телефон (Telegram)


Как скачать обои из Telegram


  • Выберите нужное изображение
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
  • Нажмите кнопку поделиться
  • Выберите «Сохранить изображение»
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