Обои

Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск

Георгий
Обои

Постепенно начинаем отходить от праздников и начинаем неделю со свежей подборки обоев. Это первый выпуск в 2023 году. В него вошли изображения преимущественно в темных тонах, но не обошлось и без парочки светлых.

Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылкам ниже.

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои
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Комментарии

13den666
+410
13den666
Отличная подборка👍
Сегодня в 15:06
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