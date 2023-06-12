Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск

Ловите к началу недели свежую подборку обоев. В этом выпуске: горные пейзажи, космос и много ярких абстрактных изображений.
Все остальные подборки вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)
Как скачать обои из Telegram
- Выберите нужное изображение.
- Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
- Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
- Нажмите кнопку поделиться.
- Выберите «Сохранить изображение».
В недавно выпущенных подборках вы сможете найти обои iOS 17, macOS Sonoma и iPadOS 17, а также обои с эффектом глубины или космический выпуск.