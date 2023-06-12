Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск

Георгий
Обои

Ловите к началу недели свежую подборку обоев. В этом выпуске: горные пейзажи, космос и много ярких абстрактных изображений.

Все остальные подборки вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои

В недавно выпущенных подборках вы сможете найти обои iOS 17, macOS Sonoma и iPadOS 17, а также обои с эффектом глубины или космический выпуск.
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Комментарии

samOsebe
+480
samOsebe
Спасибо. Три первых очень даже супер.
2 часа назад в 11:13
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