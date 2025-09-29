Обои на телефон: космос, абстракции и океаны

Георгий
Заканчиваем сентябрь со свежей подборкой обоев. В этом выпуске: абстракции, поля, космос, океаны и совсем чуть-чуть архитектуры. К слову, если вы в поисках обоев с эффектом глубины — загляните к нам в соответствующий раздел по этой ссылке.

Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Обои на телефон

Обои на телефон

Обои на телефон

👉🏻 Скачать обои на телефон (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
  • Нажмите кнопку поделиться
  • Выберите «Сохранить изображение»
 Как скачать обои
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Обои с эффектом глубины для iPhone с iOS 26
Обои на телефон: абстракции, горы и немного ночного неба
Обои на телефон: природа, горы и немого неба

Рекомендации

Рекомендации

Apple создала шедевральное устройство, но боится его выпускать. Таких девайсов у нее еще не было
ВК настиг масштабный сбой по всей стране: не работает вообще ничего (обновлено)
Спасибо санкциям: пора удалить все банковские приложения с iPhone и перейти на кое-что получше
Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии