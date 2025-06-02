Обои на телефон: наконец-то, лето!

Врываемся в лето со свежей подборкой обоев: зелень, пальмы, море, волны, океан, горные пейзажи и немного абстракций. Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.
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