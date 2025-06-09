Обои на телефон: обновляем экраны перед WWDC

Георгий
Apple готовится к своему ежегодному мероприятию WWDC, на котором представят новые операционные системы. Свежие операционки о традиции получат и новейшие обои, а чтобы скрасить ожидания мы предлагаем скачать нашу подборку.

Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

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Обои на телефон

Обои на телефон

Обои на телефон

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Как скачать обои из Telegram

• Выберите нужное изображение
• Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
• Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
• Нажмите кнопку поделиться
• Выберите «Сохранить изображение»

 Как скачать обои
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