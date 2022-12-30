Обои

Обои на телефон: перед тем, как уйти на каникулы

Георгий
Обои

В 2022-м году каждую неделю мы начинали со свежей подборки обоев и в следующем году хотим продолжить, поэтому важно отдохнуть и набраться сил. В этой заметке собраны обои, которые не вошли в основные еженедельные выпуски. 

Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылкам ниже.

Абстрактные обои, сгенерированные с помощью нейросетей

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Праздничный выпуск

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Подборка градиентных обоев

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Мини-подборка праздничных обоев в минималистичном оформлении

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Небольшая подборка минималистичных обоев в мягких тонах

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Обои в темных тонах

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Обои от нейросети DALL-E2

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Абстрактные обои в темных расцветках

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Космические обои, созданные с помощью нейросетей

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Атмосферные обои, сгенерированные нейросетями

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои
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Комментарии

lonelysoul
+350
lonelysoul
Отличная подборка, спасибо! 👍
32 минуты назад
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13den666
+396
13den666
Вот это пак)
29 минут назад
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