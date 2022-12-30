Обои на телефон: перед тем, как уйти на каникулы

В 2022-м году каждую неделю мы начинали со свежей подборки обоев и в следующем году хотим продолжить, поэтому важно отдохнуть и набраться сил. В этой заметке собраны обои, которые не вошли в основные еженедельные выпуски.
Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылкам ниже.
Абстрактные обои, сгенерированные с помощью нейросетей
Праздничный выпуск
Подборка градиентных обоев
Мини-подборка праздничных обоев в минималистичном оформлении
Небольшая подборка минималистичных обоев в мягких тонах
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)
Обои в темных тонах
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)
Обои от нейросети DALL-E2
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)
Абстрактные обои в темных расцветках
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)
Космические обои, созданные с помощью нейросетей
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)
Атмосферные обои, сгенерированные нейросетями
Как скачать обои из Telegram
- Выберите нужное изображение.
- Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
- Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
- Нажмите кнопку поделиться.
- Выберите «Сохранить изображение».