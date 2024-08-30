Обои с эффектом глубины: август 2024

Артем
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Представляем вашему вниманию последнее летнее пополнение коллекции обоев с эффектом глубины. Все остальные подборки вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои», а выпуски с эффектом глубины — здесь. Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

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Скачать обои на телефон (Telegram)

P.S. Эффект глубины можно «регулировать». Двумя пальцами перемещайте, увеличивайте и уменьшайте изображение для получения нужного масштаба.

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
  • Нажмите кнопку поделиться
  • Выберите «Сохранить изображение»
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