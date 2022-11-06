Обои со схематичным изображением компонентов MacBook Air на M2 (2022)

В этой заметке предлагаем скачать обои со схематичным изображением MacBook Air на M2 (2022) в разных расцветках.
Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.
Также можно скачать обои со схематичным изображением компонентов для:
- iPhone 12/12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- А также MacBook Pro 14 и 16 (2021), iPhone 13, 13 Pro и 13 Pro Max
Как скачать обои из Telegram
- Выберите нужное изображение.
- Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
- Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
- Нажмите кнопку поделиться.
- Выберите «Сохранить изображение».