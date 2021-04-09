В сетях крупных операторов связи происходят масштабные сбои из-за неисправностей в оборудовании «суверенного рунета». Об этом рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службы операторов связи.
Последний инцидент произошел у регионального поставщика связи под брендом «Обит» — он работает в Москве, Санкт-Петербурге и Казани и входит в десятку крупнейших корпоративных операторов. Так как система для маршрутизации и фильтрации трафика DPI (Deep Packet Inspection) была установлена «Обитом» по всем правилам — между ним и глобальной сетью — сбой, произошедший в оборудовании DPI, лишил связи всех абонентов оператора. Чтобы восстановить работу сети, «Обиту» пришлось исключить «суверенное» оборудование из системы — что, по сути, делать запрещено. Роскомнадзор сообщил, что в курсе ситуации с «Обитом», и связь была восстановлена спустя три часа. Однако, учитывая, что выручка оператора в 2020 году составила около 2,5 млрд рублей, можно себе представить, какой урон был нанесен компании за эти три часа полного локдауна у его абонентов.
Роскомнадзор запрещает самовольно перенастраивать оборудование DPI или исключать его из системы — за такие действия можно получить штраф до 1 млн рублей. Минцифры утверждает, что за любые сбои инфраструктуры отвечает её владелец, что является весьма обтекаемым принципом, так как инфраструктурой связи владеет оператор, а «суверенным» оборудованием — Роскомнадзор.
«Обит» — не единственный оператор, пострадавший от сбоев в системе DPI. «Коммерсантъ» подтверждает, что в марте 2021 года все поставщики связи из «большой четверки» испытывали трудности из-за оборудования Роскомнадзора. Например, 19 марта был крупный сбой в работе Facebook, который «потащил» за собой также WhatsApp и Instagram — в тот день операторы сообщили, что «на их стороне проблем нет». Чуть ранее, 10 марта, временно недоступны были государственные ресурсы, в частности, сайт Кремля, а также сбоили сервисы «Яндекса» — эксперты считают, что причиной этого стала как раз система DPI, которая начала замедлять Twitter.
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