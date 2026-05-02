Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Объявлен ценник совершенно нового российского авто, который позволит забыть про «китайцев»

Олег

Фото: atom.auto

Российский электромобиль «Атом» наконец получил окончательный ценник. Об этом пишут «Автоновости дня». 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, машина будет стоить 3,98 млн рублей. В эту цену включат одно бесплатное ТО, гарантию на 8 лет и доставку авто до клиента. Приобрести «Атом» можно будет с применением госсубсидий на покупку российских электромобилей — она продлена до 31 декабря 2026 года, а первые поставки новинки покупателям как раз планируются в текущем году. Размер субсидии составляет 35%, но не более 925 тысяч рублей. Фактически машина обойдется в 3,055 млн руб. Сейчас она доступна на этапе предпродажи. 

«Атом» построен на собственной платформе, которая разработана с нуля под российские условия эксплуатации. Он имеет каркас из стали горячей штамповки и современные системы безопасности ADAS 2.0 — адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, ассистент парковки, 6 подушек безопасности. Также «Атом» предложит цифровое зеркало заднего вида, сенсорный дисплей, интегрированный в руль, проекцию, подсветку салона, беспроводную зарядку для смартфонов, двухзонный климат, мультимедиа с Wi-Fi и телематику. Под капотом мотор на 204 л.с. и 295 Нм с запасом хода до 500 км. 
1
Источник:
Автоновости дня
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Lada Vesta получила ворох опций, которые встречаются только в иномарках
Топ-5 китайских автомобилей, которые мигом улетают на вторичном рынке РФ
Верховный суд РФ защитил всех покупателей иномарок по объявлению — больше никаких поборов в бюджет!

Рекомендации

Рекомендации

Casio представила самые странные часы 2026 года. Это почти холодное оружие!
Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также