Объявлен ценник совершенно нового российского авто, который позволит забыть про «китайцев»

Фото: atom.auto

Российский электромобиль «Атом» наконец получил окончательный ценник. Об этом пишут «Автоновости дня».

Согласно источнику, машина будет стоить 3,98 млн рублей. В эту цену включат одно бесплатное ТО, гарантию на 8 лет и доставку авто до клиента. Приобрести «Атом» можно будет с применением госсубсидий на покупку российских электромобилей — она продлена до 31 декабря 2026 года, а первые поставки новинки покупателям как раз планируются в текущем году. Размер субсидии составляет 35%, но не более 925 тысяч рублей. Фактически машина обойдется в 3,055 млн руб. Сейчас она доступна на этапе предпродажи.«Атом» построен на собственной платформе, которая разработана с нуля под российские условия эксплуатации. Он имеет каркас из стали горячей штамповки и современные системы безопасности ADAS 2.0 — адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, ассистент парковки, 6 подушек безопасности. Также «Атом» предложит цифровое зеркало заднего вида, сенсорный дисплей, интегрированный в руль, проекцию, подсветку салона, беспроводную зарядку для смартфонов, двухзонный климат, мультимедиа с Wi-Fi и телематику. Под капотом мотор на 204 л.с. и 295 Нм с запасом хода до 500 км.