Объявления «Авито» можно будет искать и публиковать из любой точки мира

Олег

Авито


«Авито» тестирует новые возможности для пользователей сервиса. Об этом пишет пресс-служба.

Согласно источнику, классифайд «Авито» в тестовом режиме запускает возможность находить и размещать объявления в любой точке мира. Сейчас пользователи могут искать или размещать товары с ограниченной функциональностью, но вскоре это изменится. Независимо от местоположения, вы сможете разместить объявление не только в любом из 6 тысяч крупнейших населенных пунктов мира (это было и раньше), но и находить в любом выбранном городе нужные ему объявления. Главное условие — быть владельцем российского номера телефона.

Частные пользователи смогут размещать объявления во всех категориях бизнеса: Товары, Работа, Услуги, Авто и Недвижимость. Поисковая выдача для пользователей во всем мире станет качественней, а навигация по объявлениям — удобней. Пока сервис будет функционировать в своем историческом формате — классифайда без опции транзакции и доставки.

Однако будет доступна возможность продвижения. В категориях с платным размещением объявлений также потребуется российская банковская карта.

По результатам тестирования будет оценена его эффективность, а также принято решение о полноценном запуске проекта.

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Комментарии

+581
law
Ждем когда авито доставка будет из за рубежа)
2 часа назад в 21:07
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