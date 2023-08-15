Объявления «Авито» можно будет искать и публиковать из любой точки мира



«Авито» тестирует новые возможности для пользователей сервиса. Об этом пишет пресс-служба.



Согласно источнику, классифайд «Авито» в тестовом режиме запускает возможность находить и размещать объявления в любой точке мира. Сейчас пользователи могут искать или размещать товары с ограниченной функциональностью, но вскоре это изменится. Независимо от местоположения, вы сможете разместить объявление не только в любом из 6 тысяч крупнейших населенных пунктов мира (это было и раньше), но и находить в любом выбранном городе нужные ему объявления. Главное условие — быть владельцем российского номера телефона.



Частные пользователи смогут размещать объявления во всех категориях бизнеса: Товары, Работа, Услуги, Авто и Недвижимость. Поисковая выдача для пользователей во всем мире станет качественней, а навигация по объявлениям — удобней. Пока сервис будет функционировать в своем историческом формате — классифайда без опции транзакции и доставки.



Однако будет доступна возможность продвижения. В категориях с платным размещением объявлений также потребуется российская банковская карта.



По результатам тестирования будет оценена его эффективность, а также принято решение о полноценном запуске проекта.