Объявлены города и даты проведения VK Fest в 2025 году

Александр


В 2025 году VK Fest пройдёт с 14 июня по 20 июля. Фестиваль объединит Казань, Челябинск, Сириус, Санкт-Петербург и Москву.

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VK Fest впервые принимают в сердце Татарстана и одном из самых популярных туристических городов — Казани, а также в Челябинске — культурном центре Южного Урала. Программа и площадки фестиваля станут известны позже. Билеты доступны на официальном сайте vkfest.ru, сейчас их можно приобрести по самой низкой цене.

Даты VK Fest в 2025 году:

• 14 июня — Челябинск
• 21 июня — Сириус
• 29 июня — Казань
• 5–6 июля — Санкт-Петербург
• 19–20 июля — Москва

«Мы счастливы анонсировать самые жаркие летние выходные в столице Татарстана и на Урале. Это было нашей мечтой, и вот наконец она осуществилась. Это случилось благодаря нашим зрителям и подписчикам сообщества. Ведь если нас очень просят — мы всегда исполняем желания. И конечно, мы рады в четвёртый раз проводить VK Fest в Сириусе. Каждая встреча с этим местом для нас особенно тёплая. До встречи на VK Fest 2025 — нас ждут лучшие танцевальные дни лета!» — сообщила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

В 2024 году VK Fest прошёл в пяти городах России — в том числе впервые в Уфе и Красноярске — и собрал рекордные 205 тысяч человек.
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