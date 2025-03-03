Объявлены города и даты проведения VK Fest в 2025 году

В 2025 году VK Fest пройдёт с 14 июня по 20 июля. Фестиваль объединит Казань, Челябинск, Сириус, Санкт-Петербург и Москву.
Даты VK Fest в 2025 году:
• 14 июня — Челябинск
• 21 июня — Сириус
• 29 июня — Казань
• 5–6 июля — Санкт-Петербург
• 19–20 июля — Москва
«Мы счастливы анонсировать самые жаркие летние выходные в столице Татарстана и на Урале. Это было нашей мечтой, и вот наконец она осуществилась. Это случилось благодаря нашим зрителям и подписчикам сообщества. Ведь если нас очень просят — мы всегда исполняем желания. И конечно, мы рады в четвёртый раз проводить VK Fest в Сириусе. Каждая встреча с этим местом для нас особенно тёплая. До встречи на VK Fest 2025 — нас ждут лучшие танцевальные дни лета!» — сообщила руководитель VK Fest Зоя Новикова.
В 2024 году VK Fest прошёл в пяти городах России — в том числе впервые в Уфе и Красноярске — и собрал рекордные 205 тысяч человек.