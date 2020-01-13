Номинанты на премию «Оскар-2020»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1917»

«Однажды… в Голливуде»

«Паразиты»

«Форд против Феррари»

Мартин Скорсезе («Ирландец»)

Тодд Филлипс («Джокер»)

Сэм Мендес («1917»)

Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)

Пон Чжун-Хо («Паразиты»)

Синтия Эриво («Гарриет»)

Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»)

Сирша Ронан («Маленькие женщины»)

Шарлиз Терон («Скандал»)

Рене Зельвегер («Джуди»)

Антонио Бандерас («Боль и слава»)

Леонардо Дикаприо («Однажды… в Голливуде»)

Адам Драйвер («Брачная история»)

Джонатан Прайс («Два Папы»)

Хоакин Феникс («Джокер»)

Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»)

Лора Дерн («Брачная история»)

Скарлетт Йоханнсон («Кролик Джоджо»)

Флоренс Пью («Маленькие женщины»)

Марго Робби («Скандал»)

Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)

Энтони Хопкинс («Два Папы»)

Аль Пачино («Ирландец»)

Джо Пеши («Ирландец»)

Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»)

«Паразиты» (Южная Корея)

«Страна мёда» (Северная Македония»)

«Боль и слава» (Испания)

«Корпус Кристи» (Польша)

«Отверженные» (Франция)

«Как приручить дракона 3»

«Я потерял своё тело»

«Клаус»

«История игрушек 4»

«Потерянное звено»

«Ирландец» (Стивен Зеллиан)

«Джокер» (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер)

«Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити)

«Маленькие женщины» (Грета Гервиг)

«Два Папы» (Энтони Маккартен)

«Брачная история» (Ноа Баумбак)

«Достать ножи» (Райан Джонсон)

«1917» (Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс)

«Однажды… в Голливуде» (Квентин Тарантино)

«Паразиты» (Пон Чжун-Хо, Хан Джин-Вон)

«Ирландец» (Родриго Прието)

«Джокер» (Лоуренс Шер)

«Маяк» (Джарин Блашке)

«1917» (Роджер Дикинс)

«Однажды… в Голливуде» (Роберт Ричардсон)

«Форд против Феррари»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Паразиты»

«Американская фабрика»

«Пещера»

«На краю демократии»

«Для Самы»

«Страна мёда»

«В отсутствие» (In the Absence)

«Жизнь захватывает меня» (Life Overtakes Me)

«Иди, беги, ча-ча» (Walk Run Cha-cha)

«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» (Learning to Skateboard in a Warzone If You're a Girl)

«Супермен из Сент-Луиса» (St. Louis Superman)

«Братство» (Brotherhood)

«Футбольный клуб „Нефта“» (Nefta Football Club)

«Соседское окно» (The Neighbors' Window)

«Сария» (Saria)

«Сестра» (A Sister)

«Дочь» (Dcera)

«Волосатая любовь» (Hair Love)

«Котбуль» (Kitbull)

«Незабываемо» (Memorable)

«Сестра» (Sister)

«Мстители: Финал»

«Ирландец»

«Король Лев»

«1917»

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Однажды… в Голливуде»

«Скандал»

«Джокер»

«Джуди»

«Малефисента: Владычица тьмы»

«1917»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«1917»

«Однажды… в Голливуде»

«Паразиты»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1917»

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

«История игрушек 4» — I Can't Let You Throw Yourself Away

«Рокетмэн» — (I'm Gonna) Love Me Again

«Прорыв» — I'm Standing With You

«Холодное сердце 2» — Into the Unknown

«Гарриет» — Stand Up

«Форд против Феррари»

«Джокер»

«1917»

«Однажды… в Голливуде»

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

«К звёздам»

«Форд против Феррари»

«Джокер»

«1917»

«Однажды… в Голливуде»







Американская киноакадемия провела прямую трансляцию, где были объявлены все номинанты на премии, которые будут вручены 9 февраля в ходе 92-й церемонии награждения. По количеству номинаций лидирует фильм «Джокер» от режиссера Тодда Филлипса. Он претендует на 11 статуэток. Сразу за ним следует «Ирландец», который номинирован в 10 категориях.Получившие Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля «Паразиты» от режиссера Пона Чжун-Хо номинированы на шесть премий, две из которых — «Лучший фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке». Таким образом, это первое южнокорейское кино, которое номинируется в этих категориях.