Американская киноакадемия провела прямую трансляцию, где были объявлены все номинанты на премии, которые будут вручены 9 февраля в ходе 92-й церемонии награждения. По количеству номинаций лидирует фильм «Джокер» от режиссера Тодда Филлипса. Он претендует на 11 статуэток. Сразу за ним следует «Ирландец», который номинирован в 10 категориях.
Получившие Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля «Паразиты» от режиссера Пона Чжун-Хо номинированы на шесть премий, две из которых — «Лучший фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке». Таким образом, это первое южнокорейское кино, которое номинируется в этих категориях.
Лучший режиссёр
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая мужская роль второго плана
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший анимационный фильм
Лучший адаптированный сценарий
Лучший оригинальный сценарий
Лучшая операторская работа
Лучший монтаж
Лучший документальный фильм
Лучший короткометражный документальный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший анимационный короткометражный фильм
Лучшие спецэффекты
Лучший дизайн костюмов
Лучший грим
Лучшая работа художника
Лучший саундтрек
Лучшая песня
Лучший монтаж звука
Лучшее сведение звука
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Получившие Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля «Паразиты» от режиссера Пона Чжун-Хо номинированы на шесть премий, две из которых — «Лучший фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке». Таким образом, это первое южнокорейское кино, которое номинируется в этих категориях.
Номинанты на премию «Оскар-2020»Лучший фильм
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Брачная история»
- «1917»
- «Однажды… в Голливуде»
- «Паразиты»
- «Форд против Феррари»
Лучший режиссёр
- Мартин Скорсезе («Ирландец»)
- Тодд Филлипс («Джокер»)
- Сэм Мендес («1917»)
- Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)
- Пон Чжун-Хо («Паразиты»)
Лучшая женская роль
- Синтия Эриво («Гарриет»)
- Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»)
- Сирша Ронан («Маленькие женщины»)
- Шарлиз Терон («Скандал»)
- Рене Зельвегер («Джуди»)
Лучшая мужская роль
- Антонио Бандерас («Боль и слава»)
- Леонардо Дикаприо («Однажды… в Голливуде»)
- Адам Драйвер («Брачная история»)
- Джонатан Прайс («Два Папы»)
- Хоакин Феникс («Джокер»)
Лучшая женская роль второго плана
- Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»)
- Лора Дерн («Брачная история»)
- Скарлетт Йоханнсон («Кролик Джоджо»)
- Флоренс Пью («Маленькие женщины»)
- Марго Робби («Скандал»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)
- Энтони Хопкинс («Два Папы»)
- Аль Пачино («Ирландец»)
- Джо Пеши («Ирландец»)
- Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»)
Лучший фильм на иностранном языке
- «Паразиты» (Южная Корея)
- «Страна мёда» (Северная Македония»)
- «Боль и слава» (Испания)
- «Корпус Кристи» (Польша)
- «Отверженные» (Франция)
Лучший анимационный фильм
- «Как приручить дракона 3»
- «Я потерял своё тело»
- «Клаус»
- «История игрушек 4»
- «Потерянное звено»
Лучший адаптированный сценарий
- «Ирландец» (Стивен Зеллиан)
- «Джокер» (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер)
- «Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити)
- «Маленькие женщины» (Грета Гервиг)
- «Два Папы» (Энтони Маккартен)
Лучший оригинальный сценарий
- «Брачная история» (Ноа Баумбак)
- «Достать ножи» (Райан Джонсон)
- «1917» (Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс)
- «Однажды… в Голливуде» (Квентин Тарантино)
- «Паразиты» (Пон Чжун-Хо, Хан Джин-Вон)
Лучшая операторская работа
- «Ирландец» (Родриго Прието)
- «Джокер» (Лоуренс Шер)
- «Маяк» (Джарин Блашке)
- «1917» (Роджер Дикинс)
- «Однажды… в Голливуде» (Роберт Ричардсон)
Лучший монтаж
- «Форд против Феррари»
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Паразиты»
Лучший документальный фильм
- «Американская фабрика»
- «Пещера»
- «На краю демократии»
- «Для Самы»
- «Страна мёда»
Лучший короткометражный документальный фильм
- «В отсутствие» (In the Absence)
- «Жизнь захватывает меня» (Life Overtakes Me)
- «Иди, беги, ча-ча» (Walk Run Cha-cha)
- «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» (Learning to Skateboard in a Warzone If You're a Girl)
- «Супермен из Сент-Луиса» (St. Louis Superman)
Лучший короткометражный фильм
- «Братство» (Brotherhood)
- «Футбольный клуб „Нефта“» (Nefta Football Club)
- «Соседское окно» (The Neighbors' Window)
- «Сария» (Saria)
- «Сестра» (A Sister)
Лучший анимационный короткометражный фильм
- «Дочь» (Dcera)
- «Волосатая любовь» (Hair Love)
- «Котбуль» (Kitbull)
- «Незабываемо» (Memorable)
- «Сестра» (Sister)
Лучшие спецэффекты
- «Мстители: Финал»
- «Ирландец»
- «Король Лев»
- «1917»
- «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Лучший дизайн костюмов
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Однажды… в Голливуде»
Лучший грим
- «Скандал»
- «Джокер»
- «Джуди»
- «Малефисента: Владычица тьмы»
- «1917»
Лучшая работа художника
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «1917»
- «Однажды… в Голливуде»
- «Паразиты»
Лучший саундтрек
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Брачная история»
- «1917»
- «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Лучшая песня
- «История игрушек 4» — I Can't Let You Throw Yourself Away
- «Рокетмэн» — (I'm Gonna) Love Me Again
- «Прорыв» — I'm Standing With You
- «Холодное сердце 2» — Into the Unknown
- «Гарриет» — Stand Up
Лучший монтаж звука
- «Форд против Феррари»
- «Джокер»
- «1917»
- «Однажды… в Голливуде»
- «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Лучшее сведение звука
- «К звёздам»
- «Форд против Феррари»
- «Джокер»
- «1917»
- «Однажды… в Голливуде»
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