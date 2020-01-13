Оскар Американская киноакадемия провела прямую трансляцию, где были объявлены все номинанты на премии, которые будут вручены 9 февраля в ходе 92-й церемонии награждения. По количеству номинаций лидирует фильм «Джокер» от режиссера Тодда Филлипса. Он претендует на 11 статуэток. Сразу за ним следует «Ирландец», который номинирован в 10 категориях.

Получившие Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля «Паразиты» от режиссера Пона Чжун-Хо номинированы на шесть премий, две из которых — «Лучший фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке». Таким образом, это первое южнокорейское кино, которое номинируется в этих категориях.    

Номинанты на премию «Оскар-2020»

Лучший фильм
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Брачная история»
  • «1917»
  • «Однажды… в Голливуде»
  • «Паразиты»
  • «Форд против Феррари»

Лучший режиссёр
  • Мартин Скорсезе («Ирландец»)
  • Тодд Филлипс («Джокер»)
  • Сэм Мендес («1917»)
  • Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)
  • Пон Чжун-Хо («Паразиты»)

Лучшая женская роль
  • Синтия Эриво («Гарриет»)
  • Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»)
  • Сирша Ронан («Маленькие женщины»)
  • Шарлиз Терон («Скандал»)
  • Рене Зельвегер («Джуди»)

Лучшая мужская роль
  • Антонио Бандерас («Боль и слава»)
  • Леонардо Дикаприо («Однажды… в Голливуде»)
  • Адам Драйвер («Брачная история»)
  • Джонатан Прайс («Два Папы»)
  • Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая женская роль второго плана
  • Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»)
  • Лора Дерн («Брачная история»)
  • Скарлетт Йоханнсон («Кролик Джоджо»)
  • Флоренс Пью («Маленькие женщины»)
  • Марго Робби («Скандал»)

Лучшая мужская роль второго плана
  • Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)
  • Энтони Хопкинс («Два Папы»)
  • Аль Пачино («Ирландец»)
  • Джо Пеши («Ирландец»)
  • Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»)

Лучший фильм на иностранном языке
  • «Паразиты» (Южная Корея)
  • «Страна мёда» (Северная Македония»)
  • «Боль и слава» (Испания)
  • «Корпус Кристи» (Польша)
  • «Отверженные» (Франция)

Лучший анимационный фильм
  • «Как приручить дракона 3»
  • «Я потерял своё тело»
  • «Клаус»
  • «История игрушек 4»
  • «Потерянное звено»

Лучший адаптированный сценарий
  • «Ирландец» (Стивен Зеллиан)
  • «Джокер» (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер)
  • «Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити)
  • «Маленькие женщины» (Грета Гервиг)
  • «Два Папы» (Энтони Маккартен)

Лучший оригинальный сценарий
  • «Брачная история» (Ноа Баумбак)
  • «Достать ножи» (Райан Джонсон)
  • «1917» (Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс)
  • «Однажды… в Голливуде» (Квентин Тарантино)
  • «Паразиты» (Пон Чжун-Хо, Хан Джин-Вон)

Лучшая операторская работа
  • «Ирландец» (Родриго Прието)
  • «Джокер» (Лоуренс Шер)
  • «Маяк» (Джарин Блашке)
  • «1917» (Роджер Дикинс)
  • «Однажды… в Голливуде» (Роберт Ричардсон)

Лучший монтаж
  • «Форд против Феррари»
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Паразиты»

Лучший документальный фильм
  • «Американская фабрика»
  • «Пещера»
  • «На краю демократии»
  • «Для Самы»
  • «Страна мёда»

Лучший короткометражный документальный фильм
  • «В отсутствие» (In the Absence)
  • «Жизнь захватывает меня» (Life Overtakes Me)
  • «Иди, беги, ча-ча» (Walk Run Cha-cha)
  • «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» (Learning to Skateboard in a Warzone If You're a Girl)
  • «Супермен из Сент-Луиса» (St. Louis Superman)

Лучший короткометражный фильм
  • «Братство» (Brotherhood)
  • «Футбольный клуб „Нефта“» (Nefta Football Club)
  • «Соседское окно» (The Neighbors' Window)
  • «Сария» (Saria)
  • «Сестра» (A Sister)

Лучший анимационный короткометражный фильм
  • «Дочь» (Dcera)
  • «Волосатая любовь» (Hair Love)
  • «Котбуль» (Kitbull)
  • «Незабываемо» (Memorable)
  • «Сестра» (Sister)

Лучшие спецэффекты
  • «Мстители: Финал»
  • «Ирландец»
  • «Король Лев»
  • «1917»
  • «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший дизайн костюмов
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Однажды… в Голливуде»

Лучший грим
  • «Скандал»
  • «Джокер»
  • «Джуди»
  • «Малефисента: Владычица тьмы»
  • «1917»

Лучшая работа художника
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «1917»
  • «Однажды… в Голливуде»
  • «Паразиты»

Лучший саундтрек
  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Брачная история»
  • «1917»
  • «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучшая песня
  • «История игрушек 4» — I Can't Let You Throw Yourself Away
  • «Рокетмэн» — (I'm Gonna) Love Me Again
  • «Прорыв» — I'm Standing With You
  • «Холодное сердце 2» — Into the Unknown
  • «Гарриет» — Stand Up

Лучший монтаж звука
  • «Форд против Феррари»
  • «Джокер»
  • «1917»
  • «Однажды… в Голливуде»
  • «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучшее сведение звука
  • «К звёздам»
  • «Форд против Феррари»
  • «Джокер»
  • «1917»
  • «Однажды… в Голливуде»


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