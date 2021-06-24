Дизайн: самый миниатюрный флагман

Экран и звук: четко, плавно и громко

Камера: две, но какие

Android-смартфону сложно удивить пользователя в 2021 году. По размерам и дизайну они почти одинаковые, и при выборе ключевую роль играют цена и лояльность к бренду. У ASUS ZenFone 8 получилось сделать это. У смартфона нетипично компактный корпус. Разберемся, что он может.Первое чувство при знакомстве с ZenFone 8: «Какой же он компактный!» Диагональ его экрана — всего 5,92 дюйма. В 2021 году почти нереально найти смартфон с дисплеем менее 6 дюймов — с ходу вспоминается только iPhone 12 mini, а среди устройств на Android не назвать ни одного.Миниатюрный экран и тонкая рамка делает ZenFone 8 эргономичным. Он с легкостью помещается в ладонь, а большим пальцем без проблем можно дотянуться до любой части дисплея. Смартфон не нужно поправлять в руке, он лежит идеально.Вторая особенность корпуса — толщина 8,9 мм. Для сравнения, у одного из самых крупных смартфонов на рынке iPhone 12 Pro Max она составляет 7,4 мм. Это издержка, чтобы установить аккумулятор на 4000 мАч (довольно большой для компактного устройства). Толстый корпус не относится ни к плюсам, ни к минусам. Менее неудобным смартфон он точно не делает. Мне даже понравилось — его проще обхватить рукой.Внешне смартфон соответствует времени: тыльная камера расположена в прямоугольном блоке, рамка тонкая, вырез под камеру О-образный, размещен в верхнем левом углу. Компания решила не добавлять фирменное оформление задней панели с рифленым покрытием и отражением лучей как у DVD-диска.В общем, внешне ZenFone 8 удивил. Его дизайн — это сочетание трендовых и редких особенностей. По форме экрана, камер и выреза он соответствует 2021 году, миниатюрный дисплей — то, что люди ищут, но не могут найти. ASUS удовлетворила этот запрос.Параметры дисплея флагманские: тип подсветки AMOLED, разрешение 2400x1080 точек, частота обновления 120 Гц. В процессе эксплуатации проблем у нас не возникло. Несмотря на миниатюрную диагональ, он удобен для просмотра Ютуба и кино, а также в играх. Рамка тонкая, это позволяет в миниатюрный корпус добавить в меру большой экран.Другой плюс дисплея — широкий цветовой охват (112% DCI-P3) и точная цветопередача (ΔE<1). Фотографии и видеоролики на нем смотрятся максимально красочно и естественно. Поддерживается HDR10+, динамический диапазон изображений максимально широкий.Звук — тоже плюс смартфона. Тут стоят стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio. Они громкие, несмотря на компактные габариты корпуса, спасибо двум усилителям звука. Они гарантируют обеспечивают достойный запас максимальной громкости, мощные басы и идеальный тональный баланс.Фишка смартфона — 3,5 мм аудиоразъем для наушников. Понравится аудиофилам и тем, кого просто бесят постоянно теряющиеся и разряжающиеся беспроводные аксессуары.В ZenFone 8 установлена двойная камера с разрешением 64+12 МП. Это основная и ультраширокоугольная камеры.Основной модуль c таким большим количеством мегапикселей нужен, чтобы снимать с более высоким разрешением. Снимать в 64 МП днем определенно стоит. В таких условиях стоит сосредоточиться на детализации. Так камера выдаст снимки, которые не страшно обрезать или увеличить, чтобы рассмотреть элементы объектов в кадре лучше. А вот при нехватке света лучше снимать в 12 Мп. В таких условиях размер пикселя приоритетнее, чем их количество.HDR работает качественно. Даже при съёмке против света получаются фотографии с широким динамическим диапазоном. Этот режим можно включить или выключить, а можно поставить автоматическую активацию в зависимости от сценария съёмки.