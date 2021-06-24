Android-смартфону сложно удивить пользователя в 2021 году. По размерам и дизайну они почти одинаковые, и при выборе ключевую роль играют цена и лояльность к бренду. У ASUS ZenFone 8 получилось сделать это. У смартфона нетипично компактный корпус. Разберемся, что он может.
Дизайн: самый миниатюрный флагман
Первое чувство при знакомстве с ZenFone 8: «Какой же он компактный!» Диагональ его экрана — всего 5,92 дюйма. В 2021 году почти нереально найти смартфон с дисплеем менее 6 дюймов — с ходу вспоминается только iPhone 12 mini, а среди устройств на Android не назвать ни одного.
Миниатюрный экран и тонкая рамка делает ZenFone 8 эргономичным. Он с легкостью помещается в ладонь, а большим пальцем без проблем можно дотянуться до любой части дисплея. Смартфон не нужно поправлять в руке, он лежит идеально.
Вторая особенность корпуса — толщина 8,9 мм. Для сравнения, у одного из самых крупных смартфонов на рынке iPhone 12 Pro Max она составляет 7,4 мм. Это издержка, чтобы установить аккумулятор на 4000 мАч (довольно большой для компактного устройства). Толстый корпус не относится ни к плюсам, ни к минусам. Менее неудобным смартфон он точно не делает. Мне даже понравилось — его проще обхватить рукой.
Внешне смартфон соответствует времени: тыльная камера расположена в прямоугольном блоке, рамка тонкая, вырез под камеру О-образный, размещен в верхнем левом углу. Компания решила не добавлять фирменное оформление задней панели с рифленым покрытием и отражением лучей как у DVD-диска.
В общем, внешне ZenFone 8 удивил. Его дизайн — это сочетание трендовых и редких особенностей. По форме экрана, камер и выреза он соответствует 2021 году, миниатюрный дисплей — то, что люди ищут, но не могут найти. ASUS удовлетворила этот запрос.
Экран и звук: четко, плавно и громко
Параметры дисплея флагманские: тип подсветки AMOLED, разрешение 2400x1080 точек, частота обновления 120 Гц. В процессе эксплуатации проблем у нас не возникло. Несмотря на миниатюрную диагональ, он удобен для просмотра Ютуба и кино, а также в играх. Рамка тонкая, это позволяет в миниатюрный корпус добавить в меру большой экран.
Другой плюс дисплея — широкий цветовой охват (112% DCI-P3) и точная цветопередача (ΔE<1). Фотографии и видеоролики на нем смотрятся максимально красочно и естественно. Поддерживается HDR10+, динамический диапазон изображений максимально широкий.
Звук — тоже плюс смартфона. Тут стоят стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio. Они громкие, несмотря на компактные габариты корпуса, спасибо двум усилителям звука. Они гарантируют обеспечивают достойный запас максимальной громкости, мощные басы и идеальный тональный баланс.
Фишка смартфона — 3,5 мм аудиоразъем для наушников. Понравится аудиофилам и тем, кого просто бесят постоянно теряющиеся и разряжающиеся беспроводные аксессуары.
Камера: две, но какие
В ZenFone 8 установлена двойная камера с разрешением 64+12 МП. Это основная и ультраширокоугольная камеры.
Основной модуль c таким большим количеством мегапикселей нужен, чтобы снимать с более высоким разрешением. Снимать в 64 МП днем определенно стоит. В таких условиях стоит сосредоточиться на детализации. Так камера выдаст снимки, которые не страшно обрезать или увеличить, чтобы рассмотреть элементы объектов в кадре лучше. А вот при нехватке света лучше снимать в 12 Мп. В таких условиях размер пикселя приоритетнее, чем их количество.
HDR работает качественно. Даже при съёмке против света получаются фотографии с широким динамическим диапазоном. Этот режим можно включить или выключить, а можно поставить автоматическую активацию в зависимости от сценария съёмки.
В условиях с недостаточным освещением фотографии получаются качественными: деталей много, света тоже, цвета естественные, шумов минимум. Активируется ночной режим автоматически: достаточно просто открыть приложение камеры, алгоритмы распознают сценарий съемки и выберут нужные параметры съемки. Это упрощает пользование камерой и ускоряет процесс. Не нужно думать, какой режим выбрать, чтобы сделать качественный снимок. Достал смартфон, снял, получил достойную фотографию — три простейших действия. В этот момент происходят тысячи вычислительных процессов, но вам знать об этом не нужно.
Еще одно преимущество приложения камеры — линия горизонта. Она включена по умолчанию, с ее помощью можно следить за тем, насколько ровным получился снимок: если показатель горит зеленым цветом, значит, все ок, выправлять фотографию в редакторе не нужно.
Поддерживается съемка в RAW. Файл такого формата сохраняется без сжатия, и картинка передает всю информацию, полученную с матрицы. Есть режим Pro, где параметры съемки устанавливается самостоятельно. Он будет полезен в сложных условиях, когда алгоритмы сами справиться с задачей не в состоянии: напротив солнечных лучей, при минимальном количестве света, в закрытом помещении при искусственном свете.
Добавлена оптическая стабилизация, видео получаются плавными без тряски. Звук при видеосъемки также удивляет четкостью и объемностью, спасибо системе из трех микрофонов. Функция «акустической фокусировки» позволяет выбирать желаемое направление звукозаписи и тем самым отсеивать посторонние шумы. Максимальное разрешение видео — 8К.
Железо: это флагман!
В плане производительности не должно быть сомнений, что смартфон топовый. Тут стоит флагманский процессор последнего поколения Snapdragon 888, а за графику отвечает Adreno 660. Это позволяет запускать самые требовательные игры на максимальных настройках графики.
К оптимизации производительности тоже нет претензий. Fortnite — одна из самых требовательных игр. Спустя 40 минут игры на максимальных параметрах графики корпус не перегрелся, троттлинг не наблюдался. Мы также запустили PUBG Mobile и Call of Duty: Mobile. Проблем с мощностью процессора и оптимизацией производительности замечено не было. Во время длительных игровых сессий устройство не перегревается, игры лагать не начинают, все работает плавно.
Производитель оснастил смартфон 16 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 256 ГБ. У нас получилось запустить три требовательных приложения: мессенджер, браузер и игру PUBG. В процессе ни одно из них не вылетело. Объема накопителя хватает для хранения большого количества фото, видео и приложений, думать о его чистке не придется минимум год.
Автономность также порадовала. Тут установлен аккумулятор с емкостью 4000 мАч, что много при наличии дисплея меньше шести дюймов.
Добавлены несколько режимов работы. Они оптимизируют производительность устройства под конкретные сценарии использования. Если же вас не устраивает ни один из предустановленных режимов, можно настроить свой, отрегулировав параметры энергопотребления вручную. Поддерживается быстрая зарядка HyperCharge с мощностью 30 Ватт. С ней устройство заряжается от нуля до 60% всего за 25 минут.
Итог
ASUS ZenFone 8 — это флагман с топовыми характеристиками, трендовым дизайном и уникальными параметрами корпуса. Миниатюрных смартфонов мало, спрос на них есть. Логичный ход — удовлетворить его.
Выбор в пользу компактности логичен. Такой смартфон легко ложится в руку и без проблем помещается почти в любой карман. Но и это не единственный плюс смартфона. Вместе с удобным корпусом он предлагает мощнейший процессор, качественный экран, отличный звук и емкий аккумулятор. Приятно, когда у смартфона все параметры соответствуют времени и есть уникальная особенность.
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