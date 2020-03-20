Начавшийся несколько лет назад бум на беспроводные наушники и не думает утихать, и в итоге оказалось, что теперь слабым звеном становятся операционные системы. Посудите сами — что Windows, что macOS умеют в лучшем случае работать с aptX. Этот кодек можно назвать достаточным для прослушивания музыки в mp3, но, к примеру, играть с ним может быть некомфортно из-за достаточно большой задержки (свыше 100 мс). Также хватает пользователей, слушающих музыку в lossless-форматах, или же одновременно пускающих несколько аудиодорожек (например, музыка и разговор по Skype) — в таком случае aptX опять же может существенно снижать качество звука.
Выход из этих ситуаций есть — хватает наушников с поддержкой aptX LL, который обеспечивает задержку меньше 40 мс, или же с поддержкой aptX HD и LDAC, пропускная способность которых позволяют наслаждаться музыкой с меньшим сжатием (или вообще без оного). Увы, но «прикрутить» поддержку этих кодеков программно в десктопные ОС (кроме Linux) невозможно, поэтому единственный вариант — покупать внешние USB-донглы.
Об одном из них мы уже рассказывали вам около полугода назад, однако его постигла мученическая смерть: он был случайно вырван с корнем из USB-порта. Увы, реанимировать пациента не удалось, и после месяца использования обычного aptX пришло понимание, что aptX HD все-таки существенно лучше. Изначально я хотел взять тот же самый донгл, однако каково же было мое удивление, когда поиск «usb aptx hd» на AliExpress выдал еще один адаптер дороже — Avantree DG60, который, кроме поддержки нужного мне кодека, имеет отличную антенну. В итоге этот донгл был куплен, и он оказался достаточно хорош, чтобы вам про него рассказать.
Спецификации
Тип: Bluetooth-передатчик звука, подключаемый по USB;
Версия Bluetooth: 5.0;
Поддерживаемые кодеки: SBC, aptX, aptX-LL, aptX HD;
Чип: Qualcomm CSR8675;
Индикация используемого кодека: есть, светодиодная;
Поддерживаемые устройства: ПК на Windows, macOS, Linux, консоли (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch), смартфоны на Android и iOS через USB-OTG;
Батарея: отсутствует;
Дальность работы Bluetooth: до 50 метров на открытой территории.
Коробка и внешний вид
Адаптер поставляется в белой коробке из плотного картона с качественной полиграфией. Это не удивительно — компания Avantree пусть и не очень известна в странах СНГ, за рубежом ее знают лучше. В ее арсенале с десяток различных беспроводных наушников и USB Bluetooth-адаптеров, а на свою продукцию компания дает гарантию в 2 года.
В самой коробке можно обнаружить пару инструкций (английский язык есть, русского нет), сам донгл и USB-удлинитель:
Наличие последнего несколько удивляет и радует — он будет удобен, если вы решите подключить адаптер, например, к USB на задней стороне корпуса.
Что касается самого адаптера, то он сделан из матового черного пластика, и сделан добротно. На его левой стороне есть светодиод для индикации и многофункциональная кнопка. На верхней стороне находится переключатель режимов (Broadcast/Bluetooth Mode). Антенна регулируется по двум осям, позволяя расположить ее как удобно:
К слову, адаптер сложно назвать маленьким — его длина составляет порядка 17.5 см, так что пользоваться им, например, с ноутбука будет не очень удобно:
Особенности работы режимов
В отличие от большинства других Bluetooth-адаптеров, у Avantree DG60 есть переключатель режимов. Увы, для большинства пользователей он бесполезен: для подключения большинства наушников нужно использовать Bluetooth Mode. Зачем же нужен Broadcast Mode? Он полезен для тех, у кого есть определенные наушники от Avantree (Alto Clair (AH6), Audition Procast (AS9PA) и AS70). В этом режиме адаптер становится по сути Bluetooth-роутером, и с его помощью можно транслировать звук на... сотню наушников от этого производителя:
Да-да, максимальное число подключаемых в этом режиме наушников может быть 100 штук: первые становятся «мастером», остальные — «слейвами», которые получают сигнал и ретранслируют его дальше. По сути, это дальнейшее развитие идеи Bluetooth 5.0, в котором можно транслировать звук с одного устройства на двое наушников или колонок.
Но, как я уже писал, если у вас нет определенных наушников от Avantree, этот режим для вас бесполезен, поэтому стоит сразу переключиться в Bluetooth Mode и забыть про этот рычажок.
Настройка и работа с адаптером
В отличие от большинства других беспроводных адаптеров, которые определяются в операционных системах в разделе Bluetooth, этот представляет собой USB-аудиокарту, так что искать его стоит в разделе звуковых устройств:
Отсюда следует существенное ограничение — подключить к такому донглу вы сможете только Bluetooth колонки и наушники. Беспроводные клавиатуры, мыши и прочие не звуковые устройства работать с ним не будут. Этот адаптер может только получить от системы звук и с помощью чипа от CSR и антенны отправить его на ваше аудиоустройство, не более того.
При этом у него есть существенный плюс: на него не нужно ставить драйвера, он работает по технологии Plug&Play, то есть подключили, выбрали как звуковое устройство и им можно пользоваться на практически любой ОС, даже на консолях.
Кроме передачи музыки, с его помощью можно использовать и микрофон ваших беспроводных наушников — достаточно выбрать адаптер Avantree DG60 как микрофон по умолчанию в Skype или Discord, и при звонке наушники автоматически перейдут в режим гарнитуры, а после звонка вернутся обратно.
Также, так как адаптер работает по сути как USB-аудиокарта, в Windows 10 и macOS будут работать все кнопки и жесты с ваших наушников — иными словами, вы можете увеличивать громкость или перематывать треки без обращения к системе. Единственный минус — громкость у этого донгла регулируется достаточно резко, по 8 единиц за раз, что дает в Windows лишь 13 уровней громкости. Увы, изменить это никак нельзя, так что для точной подстройки громкости вам все равно придется обращаться к системе.
Подключение аудиоустройств и выбор кодеков
С подключением аудиоустройств никаких трудностей нет: достаточно ввести ваши наушники или колонку в режим подключения, после чего на пару секунд нажать на многофункциональную кнопку на адаптере, пока светодиод не станет моргать бело-синим цветом. Если вы все сделали верно, то ваше аудиоустройство подключится к донглу.
Увы — хотя адаптер работает с Bluetooth 5.0, в инструкции никакой информации о подключении двух аудиоустройств сразу нет, и все мои попытки подключить сразу две пары наушников ни к чему не привели. Зато есть возможность выбора качественного кодека: если ваши наушники поддерживают одновременно aptX-LL и aptX HD, то по умолчанию подключение будет идти в aptX HD. Если вам нужна низкая задержка, то перед подключением наушников (когда светодиод мигает бело-синим) быстро два раза нажмите на функциональную кнопку, после чего подключение будет идти по aptX-LL.
Также есть возможность принудительно перевести ваше аудиоустройство в режим гарнитуры — для этого после подключения дважды быстро нажмите на кнопку. Чтобы вернуться в стереорежим, нужно снова два раза нажать на кнопку.
Так как система не сможет вам показать, какой используется кодек (ибо она вообще не знает, что это BT-адаптер), на помощь приходит светодиод. Если он мерцает бело-синим раз в 5 секунд, то используется стандартный кодек SBC. Если постоянно горит бело-синим, то используется aptX-LL. Ну и мерцание белым — это aptX HD. В моем случее я в приложении на iPhone могу проверить используемый кодек, и в данном случае это почти честный aptX HD:
Почему почти честный? Да потому что USB в принципе не может передавать 24-битный звук, поэтому в настройках зашиты 16 бит и 48 кГц:
Да, это слегка скажется на качестве lossless-музыки, однако в любом случае оно будет выше, чем при обычном aptX.
Также стоит отметить, что адаптер не поддерживает кодеки AAC и LDAC, хотя сам чип от Qualcomm теоретически может с ним работать. Отсутствие второго кодека вполне объяснимо — им заправляет Sony, и бесплатно его никому не отдаст. Отсутствие AAC этим, увы, не объяснишь. Поэтому если ваши наушники или колонки поддерживают только SBC и AAC (например, к ним относится AirPods), то при использовании адаптера вы получите лишь базовый кодек с не самым лучшим качеством звука.
Качество работы
Перед обзором я использовал адаптер Avantree DG60 около двух недель, и за это время к нему не было абсолютно никаких претензий: ни разу за долгие многочасовые игровые баталии звук не прерывался, никаких случайных отключений или помех не было. Отдельно хочется отметить просто гигантский радиус работы этого адаптера: обычные BT-донглы, рассчитанные на 10 метров работы, реально начинают «захлебываться» за одной стеной при использовании обычного aptX. Здесь же даже с aptX HD за двумя стенами нет никаких прерываний звука, так что вы скорее всего сможете наслаждаться музыкой по всей квартире.
Что касается качества звука, то оно ожидаемо на высоте: aptX HD избыточен для передачи треков в mp3 и играючи справляется с несколькими потоками звука без ухудшения качества. К тому же у USB-аудио есть один существенный плюс — в формировании звука не участвует аудиокарта вашего ПК. Почему это плюс? Все просто: в большинстве своем ноутбуки и ПК имеют интегрированные аудиокарты от Realtek, и их качество оставляет желать лучшего. Именно поэтому стоит отсеивать различные беспроводные трансмиттеры, подключаемые к ПК по 3.5 мм разъему: при их использовании звук пару раз перегоняется из «цифры» в «аналог» и наоборот, что явно не улучшает его.
Стоимость и выводы
На официальном сайте адаптер стоит $39.99, также его можно найти на AliExpress за негуманные 4 тысячи рублей — увы, тут сказывается слабый рубль и желание Avantree «навариться» на грядущей распродаже. Стоит ли его брать за такие деньги? Вопрос сложный.
Если у вас простые наушники, поддерживающие максимум aptX, и вы слушаете музыку в пределах одной комнаты — разумеется нет смысла платить за такой адаптер, вам подойдет вообще любой с AliExpress за пару сотен рублей (напомню, что Windows 10 самостоятельно умеет работать с aptX на любых BT-донглах). Но, разумеется, все меняется, если у вас большая запутанная квартира или дом — дальность работы этого адаптера действительно удивляет.
Если вам нужен aptX-LL или HD, но вы пользуетесь наушниками недалеко от ПК — лучше взять адаптер REIYIN WT-HD06, ссылку на обзор которого я оставил в начале статьи. Он стоит ощутимо дешевле (около 2 тысяч рублей), при этом проигрывает только в дальности работы. Ну и, разумеется, если вы хотите получить и крутой кодек, и работу на больших расстояниях — этот адаптер от Avantree оказывается вообще единственным подходящим.
В итоге из существенных недостатков адаптера можно выделить отсутствие кодека AAC и возможность работы только с одним аудиоустройством одновременно. Из плюсов — возможность выбирать между кодеками и огромный радиус работы.
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