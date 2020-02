Хорошее качество картинки при максимальном качестве стриминга;

Возможность получить в Европейской части России низкую задержку, которая будет слабо влиять на игры;

Возможность добавлять игры из своих библиотек бесплатно;

Всегда последние версии игр.

Неоправданно дорогая стоимость в России;

Отсутствие нормальных игр с поддержкой RTX;

Есть возможность подключать игры только из Steam и Uplay;

Необходимость скачивать часть игр перед игрой;

Отсутствие 4К.







Впервые мы узнали про сервис стриминга игр от Nvidia под названием GeForce Now, тогда еще Nvidia GRID, в сентябре 2013 года. Через пару лет уже под текущим именем он появился на консоли Nvidia Shield, а в январе 2017 года стартовало бета-тестирование клиентов сервиса под Windows и macOS. И, наконец, спустя целых 7 лет, GeForce Now вышел из раннего доступа, и поиграть через него могут жители большинства развитых стран мира, в том числе и России.Лично у меня к этому сервису были большие ожидания: еще бы, его «пилили» целых 7 лет, к тому же у Nvidia хорошо развиты облачные сервера с виртуальными GPU. Да и поиграть в игры с RTX без видеокарты с поддержкой этой технологии очень хотелось. Но на деле релиз оказался не совсем удачным, и об этом мы в том числе поговорим дальше в обзоре.Как показала практика, далеко не все в курсе, что это вообще за сервис. GeForce Now позволяет играть во многие игры из ваших библиотек Steam или Uplay, причем запускаются они удаленно на серверах Nvidia, от вас передаются только команды, а вам — видеопоток. Это позволяет поиграть в современные игры даже на старых ноутбуках: если они тянут 1080р с YouTube, то и с GeForce Now проблем не будет. Единственное, за что вы платите — это по сути за аренду сервера. Однако, если нужной игры нет в вашем аккаунте, ее можно купить и через GeForce Now.В России существует только платная подписка за 999 рублей в месяц или 9999 рублей в год, есть пробный период на 14 дней. Она дает вам возможность создавать игровые сессии длительностью до 6 часов и играть в проекты с поддержкой RTX. В большинстве стран Европы и в США есть еще бесплатная подписка: сессии до 1 часа и без RTX. К тому же в Америке подписка оказалась в разы дешевле, чем у нас — всего 5 долларов (330 рублей), а пробный период составляет целых 3 месяца, причем активировать его можно и в России ( вот как это сделать).Они очень скромные: вам потребуется двухядерный x86-процессор с частотой 2 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и видеокарта с поддержкой DirectX 11. Операционная система — macOS 10.10 и выше, или же Windows 7 64-битная и новее. Интернет при этом должен быть не медленнее 15 мбит/c — имеется ввиду скорость до серверов Nvidia. Поддерживаются как клавиатура и мышь, так и различные геймпады, в том числе DualShock 4 и геймпады для Xbox 360 и One.В общем, как видите, поиграть можно действительно практически на любом «железе», тянущем современный интернет. Да и умопомрачительных скоростей не требуется — получить 15 мбит/c реально и по LTE, хотя могут быть большие задержки.Внешне программа для стриминга очень напоминает GeForce Experience, что не удивительно, при этом сделана она максимально лаконично. В верхней части рекламные блоки бесплатных игр типа Fortnite, ниже — добавленные вами игры. В самом низу популярные проекты. Минимум лишнего — хороший подход:Самое интересное кроется в настройках. Во-первых, тут можно выбрать качество трансляции. Есть три предустановленных плана — Баланс (10 ГБ трафика за час), Экономия трафика (4 ГБ) и Производительность (6 ГБ). Ниже при желании можно настроить видеопоток самостоятельно: доступны разрешения от 1280х720 до 1920х1200, битрейт до 50 мбит/c, возможность выбирать между 30 и 60 fps, а также включать или выключать вертикальную синхронизацию:Максимальное потребление трафика получается порядка 15 ГБ — достаточно немного. Однако отсутствие 4К несколько расстраивает — у той же Google Stadia такой режим есть.Также можно настроить показ состояния сети (иконка, которая будет менять цвет в зависимости от качества подключения), и есть возможность отображать в Discord ту игру, которую вы стримите через GeForce Now. В общем и целом, все нужные настройки есть, пора переходить к непосредственному тесту самого сервиса.Для проверки я решил дать сервису, пожалуй, наилучшие возможные условия — проводной московский интернет со скоростью в 300 мбит/c и игровой компьютер. Тест качества соединения в настройках показывал, что все отлично, и к моему оборудованию нет никаких претензий:При этом настройки стриминга были максимальные — 1080p, 60 fps, 50 мбит/c. Первой игрой я решил попробовать Far Cry New Dawn — отчасти потому, что прохожу ее сейчас и могу сравнить качество стриминга с качеством непосредственного рендеринга на железе.Добавить игру в сервис максимально просто: вы ищете ее поиском (причем есть выбор, откуда вы хотите ее подключить, из Uplay или Steam), подтверждаете, что она у вас есть, и после этого просто заходите в свой аккаунт:А дальше я слегка удивился, когда игра предложила мне... натурально установить ее:После чего она стала ставиться на виртуальный диск, причем скорость загрузки была неплохой, около 100 МБ/c:И тут мне стало понятно, что такое «игровые сессии по 6 часов»: на серверах Nvidia есть не все игры, и вы каждый раз ставите их на выделенное вам пространство виртуального накопителя самостоятельно, и процесс этот приходится повторять раз в 6 часов. С одной стороны, это позволяет вам всегда иметь самые новые версии игр (привет, Stadia) — но вот с другой вам придется каждый день тратить по 5-7 минут на скачивание игры перед тем, как в нее поиграть. Не очень приятно, не правда ли?Игра изначально запустилась в разрешение 1280х720 с низкими настройками графики. Удивившись, переключился на 1920х1080 и максимальные настройки без HD-текстур (ибо докачивать их снова, с учетом того, что при стриминге разницы не будет, смысла немного). Запустил бенчмарк и... в среднем около 50-55 fps. Неплохо? Да, вполне:А как же живой геймплей? На удивление, с максимальным качеством на 27" картинка вполне себе нормальная (думал, что придется шутить про PlayStation 3, но нет — мыла действительно немного). Сравните картинку, полученную с GeForce Now и нативно на ПК:Даже на мелких элементах, таких как иконки и трава, качество отрисовки неплохое, и если играть на каком-нибудь 13" MacBook картинку можно вообще назвать отличной. Правда, только лишь при максимальном качестве стриминга.Опустимся до режима Производительность — он требует около 6 ГБ в час против 15. Сравним качество снова:Увы — мыло. На 27" мониторе играть уже неприятно, на 15" ноутбуке огрехи картинки также видны. Но вот на смартфонах и планшетах такого качества вполне хватит, чтобы насладиться игрой. Так что если вы хотите поиграть на большом экране, то подключайте интернет со скоростью никак не меньше 50 мбит/c, а еще лучше 70 и выше, с запасом.Еще один немаловажный плюс GeForce Now: картинка не рассыпается на квадратики даже в режиме Производительность. Да, в движении «мыла» становится чуть больше, но все еще картинка сохраняет целостность. За полчаса игры я словил пару небольших фризов — с учетом того, что это сервис точно не для киберспортсменов, ничего критичного нет. Что касается задержки, то она ощущается скорее так же, как инпут-лаг на геймпаде (хотя играл я с клавиатуры): слегка неприятно, но не критично и уже через полчаса я без особых проблем раздавал хэдшоты «болванчикам» в игре. Но, разумеется, играть на своем железе в этом плане все же приятнее, и пойти в тот же Escape from Tarkov я не рискнул — в PvP против соперника, играющего со своего компьютера, шансов при стриминге будет маловато.Из серьезных минусов можно отметить временами просадки fps до 35-40, что делает управление вязким и слегка неотзывчивым. В данном случае помогает снижение настроек графики с максимальных до высоких, однако тут невольно задаешься вопросом: я что, заплатил тысячу рублей в месяц за то, чтобы играть на аналоге GTX 1060? И это, к слову, объясняет, почему нет поддержки 4K: банально не хватило бы производительности серверов, игра была бы возможна в лучшем случае на низких настройках графики, при которых такое высокое разрешение просто теряет смысл.К слову, еще один немаловажный плюс GeForce Now — игры запускаются достаточно быстро, лишь немного отставая от моего ПК с 6-ядерным Core i7 и NVMe SSD. Ждать загрузки по минуте, как на консолях, не придется точно.Результат в Far Cry меня удивил и в общем и целом обрадовал, поэтому я решил «скормить» сервису, пожалуй, одну из самых тяжелых игр современности — ARK Survival Evolved. Добавление ее в GeForce Now такое же: ищите ее в списке, запускаете, указываете данные аккаунта Steam и вуаля, через пару минут вы в игре. При этом, к слову, устанавливать ее не пришлось — видимо, все-таки часть игр уже стоит на серверах Nvidia.Опять же выбираем разрешение 1920х1080 и эпические настройки графики, после чего мы видим... 25-30 fps:Ладно, снижаем настройки до средних и получаем еще больше мыла, зато fps уже на уровне 60-80:Это опять меня наталкивает на мысль о том, что каждому пользователю сервера GeForce Now выделяют производительность около GTX 1060, что скромновато по современным меркам. Конечно, играясь с настройками в ARK можно получить что-то около высокого качества с 40-50 fps, однако возникает все тот же вопрос — почему этим должен заниматься пользователь, и хватит ли у сервиса вообще производительности для игр с RTX?Что касается самой игры, то на средних настройках производительности проблем нет: да, картинка не блещет красотой уже сразу по двум причинам, но квадратиков нет. К тому же с учетом геймплея легкая задержка в управлении не мешает абсолютно.Платным подписчикам обещают поддержку RTX — интересно это проверить. Только вот на чем? Поддержки игр из Origin нет — я не нашел ни Battlefield 5, ни последние Need For Speed:Epic Games Store тоже не поддерживается — ни последнего Metro, ни Control нет в списке доступных игр:Получается, что мы ограничены только Steam и Uplay. Конечно, в этих сервисах есть 90% всех ПК-игр, но все же достаточное количество новинок, в том числе и крутая игра по вселенной Star Wars, проходят мимо пользователей GeForce Now.Ладно, в Steam есть последняя игра про Лару Крофт с поддержкой трассировки лучей. А вот в GeForce Now ее нет:Забавно, то есть поддержка RTX заявлена, а кучи игр с ней нет? М-маркетинг? И тут я вспомнил про Quake II RTX.На удивление, эта игра была. Причем Steam предложил ее поставить и сделал это за пару секунд:При запуске сразу же активировался рендерер rtx, настройки я оставил как есть:В самой игре проблем с fps не было — порядка 50-60 везде, причем игра выводилась в масштабе около 90%, что круто для проекта с полной реализацией новой технологии:Однако играть было крайне некомфортно. Нет, проблем с качеством картинки не было, «замыливание» картинки из-за стриминга даже придавало ей какой-то шарм тех лет. Проблема была просто в дичайшей задержке около полусекунды, из-за чего попадать по врагам было практически нереально. При этом тест качества соединения сразу же после игры показал, что с моим интернетом все в порядке.Почему так? Непонятно. Возможно, не на всех серверах есть поддержка RTX, и меня «перекинуло» в Америку. Возможно, сам процесс стриминга такого контента не до конца отлажен — в любом случае, брать платную подписку только ради RTX сейчас явно не стоит.Ну и под конец решился пройтись по классике. Последнего ведьмака на серверах Nvidia нет, пришлось ставить — причем скорость закачки была «всего» 30-35 МБ/c, так что пришлось ждать около 5-7 минут:С самой игрой проблем никаких: на запредельных настройках графики в FHD около 50 fps в тяжелом месте (центр Новиграда), задержка в управлении небольшая, никаких артефактов картинки нет:В общем и целом, это хороший пример игры, в которую можно играть через стриминг — здесь не нужен высокий fps, тут никак не мешает задержка, а графика при выводе на экран ноутбука будет отличной.Конечно, подключение к интернету по кабелю — это идеальный случай. А что если мы попробуем поиграть по Wi-Fi? Про 2.4 ГГц забудем сразу — в современном доме слишком много таких сетей, так что будут гарантированные проблемы со скоростью и задержкой. А вот по 5 ГГц разница с проводом буквально в пару миллисекунд, так что проблем с игрой не будет:Усложним задачу. Допустим, мы сидим в кафе и хотим поиграть, а под рукой есть смартфон с безлимитным интернетом. Проверим, как отнесется GeForce Now к LTE:Очевидно, не очень хорошо: и скорость интернета, и задержки находятся «в желтой зоне», то есть играть можно, но будет не очень комфортно. Увы, тут ничего не поделать — придется ждать 5G.Для начала, подведем итоги:Плюсы:Минусы:Сервис оставил двоякие впечатления: с одной стороны, если вы непритязательный игрок и планируете просто поиграть в популярные тайлы пару часов вечером, сидя в удобном кресле с геймпадом — GeForce Now вам подойдет. Он выдает нормальную по качеству картинку, которая будет неплохо смотреться на FHD-мониторах, при этом задержка почти не мешает играть даже по Wi-Fi при использовании 5 ГГц.Но, с другой стороны, хватает чисто технических проблем: так, вы не можете просто начать играть, вам нужно сначала скачать некоторые игры на виртуальный сервер. Производительность удаленных видеокарт тоже оставляет желать лучшего, добиться максимальных настроек с 60 fps не получилось даже в достаточно старом The Witcher 3. Не хватает возможности подключать библиотеки Origin и Epic Games. К тому же поддержка RTX чисто номинальная: работает она криво, и большей части игр, в которой она реализована, просто нет. А отсутствие 4K ставит крест на комфортной игре с телевизора или большого монитора — все же мыльность картинки будет бросаться в глаза.Стоит ли такая подписка тысячу рублей в месяц? Скорее нет, чем да. За такие деньги можно взять в аренду PlayStation 4 или Xbox One, и получить в итоге даже лучшее качество картинки. Конечно, компьютер, который даст вам аналогичную производительность, будет стоить как пять лет подписки и за это время безнадежно устареет, но он даст вам свободу (и я не только про пиратство): вы сможете запускать как абсолютно любые игры, так и вообще любой софт. И вам не нужен будет для этого постоянный интернет.Что же в итоге? Если сравнивать GeForce Now и Google Stadia, то тут выбор очевиден — сервис от Nvidia лучше почти во всем. Но, увы, он никак не тянет на готовый продукт, скорее это хорошая крепкая бета. Nvidia нужно решать проблемы с RTX, наращивать производительность серверов и добавлять поддержку 4K, к тому же нужно как-то исправить необходимость загружать тайлы перед игрой — и лишь после этого GeForce Now можно будет назвать более-менее законченным продуктом. А пока что увы, это всего лишь платный ранний доступ, пусть и достаточно бодрый.