Обзор iPad Air с M4: стал мощнее, но не впечатлил







Западные блогеры и представители медиа поделились первыми обзорами новых iPad Air с чипом M4, которые поступят в продажу уже в эту среду. Собрали всё самое интересное. Западные блогеры и представители медиа поделились первыми обзорами новых iPad Air с чипом M4, которые поступят в продажу уже в эту среду. Собрали всё самое интересное. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Я бы не стал утверждать, что дизайн Air устарел, но если вы посмотрите на несколько поколений назад, вы увидите, что мало что изменилось за последние годы. iPad Air на M4 получил тот же дизайн, что и Air, выпущенный в 2020 году. Безусловно, он выглядит великолепно — тонкий, легкий и с приятной тонкой рамкой по всему периметру», — отметили в Tom's Guide.

«Теперь iPad Air работает на чипе M4, что немного быстрее, чем прошлогодний iPad Air M3. В наших тестах производительности он показал заметно лучшие результаты как в одноядерном, так и в многоядерном режимах, а также в тестах частоты кадров. Наиболее заметное различие вы увидите, если вернетесь на пару поколений назад; модель с M4 показала почти в два раза лучшие результаты, чем Air с M1», — дополнили Tom's Guide.

«Я попытался протестировать его возможности ИИ, используя такие приложения, как автоматическое создание субтитров в Final Cut Pro, функции транскрипции в Voice Memo и генерацию изображений с помощью ИИ в CollaNote. Даже при выключенных Wi-Fi и сотовой связи эти процессы происходили практически мгновенно и без серьезных ошибок.



В CollaNote, популярном приложении для заметок, вы можете использовать Magic Pen, чтобы обвести рисунок и превратить его в графическое изображение. Запишите заметку или интервью с помощью Voice Memos, и вы получите точную транскрипцию одним нажатием кнопки. В Pixelmator можно практически мгновенно масштабировать изображения и удалять фон с фотографий.



Мне также кажется, что я едва затрагиваю возможности нейронного процессора iPad Air, особенно в части использования Apple Shortcuts и моделей с открытым исходным кодом».

Для начала отметим, что новый iPad Air оснащен чипом M4, 12 ГБ оперативной памяти, беспроводным чипом N1 для Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также модемом Apple C1X в моделях с сотовой связью. Все остальное осталось неизменным по сравнению с прошлогодней моделью M3.Многие обзорщики уже заявили, что изменения довольно незначительные, поэтому торопиться и переходить с прошлогодней модели с M3 не стоит. Многие элементы, такие как дизайн, дисплей Liquid Retina на 60 Гц и кнопка Touch ID, остались неизменными с 2020 года.Единственным изменением стал переход на чип M4, который, по мнению обозревателей, стал заметно быстрее, чем M3.А журналисты Mashable копнули в сторону трендового ИИ. Вот, что они заключили:А вот в Gizmodo решили сравнить iPad Air с MacBook Air. Очевидно, что планшет проиграл ноутбуку в тестах производительности. Также он проявил себя хуже при выполнении более ресурсоемких графических задач, таких как 3D-моделирование.Обозреватели также оценили новые чипы связи в устройстве, отметив стабильное подключение без каких-либо проблем из-за перехода на собственные чипы. В ходе тестов модем C1X в сетях 5G показал невероятно высокую скорость по сравнению с тем, что выдавал прошлогодний iPad Air с модемом Broadcom.