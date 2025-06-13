Обзор iPadOS 26 beta: это лучшее, что случалось с iPad за всю его историю!

Фото: Apple
После довольно спорной iOS 26 beta и откровенно бестолковой macOS 26 beta мы хотим рассказать также обо всех деталях свежего обновления для айпадов. На фоне остальных прошивка iPadOS 26 оказалась максимально бодрой и интересной, и это не мое субъективное мнение. Ведь Apple показала iPadOS 26 самой последней по всем маркетинговым правилам, а значит она сама считает эту ОС наиболее интересной для публики.
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Смотрим на дизайнВ очередной раз напомним, что краеугольным камнем «яблочных» софтверных апдейтов 2025 года стал переход к новому дизайн-коду. Инсайдеры называли его «стеклянным», и не ошиблись — официальный бренд Liquid Glass (жидкое стекло).
Подход очень эффектный, но не везде Apple сумела хорошо его применить. В macOS он мне совершенно не зашел, ощущение что делали всё в последний момент. А вот в iPadOS получилось очень достойно. Начнем с док-панели:
Иконки перерисовали, и в отличие от macOS они не вызывают ощущение хронического конъюктивита: менее контрастны, но всё равно выразительны и четко цепляются глазом. Сторонние приложения система тоже подстроила под общий дизайн даже без участия разработчиков; на моем планшете нашлось буквально несколько исключений, не поддавшихся редизайну.
Подложка док-панели в виде очень тонкого стеклянного листа с утолщенными скругленными краями смотрится потрясно, особенно вкупе с анимационными эффектами, которые очевидно продумавались и прорисовывались не одну неделю. Всё, что попадает под такую панель, преломляется и искажается, светящиеся элементы при приближении бликуют в ней. Красота да и только!
Такие панели встречаются по всей системе: помимо дока, вы чаще всего увидите стеклянные баннеры уведомлений (в верхней части экрана и на локскрине), панель с разделами внутри приложений, адресная строка в Safari, разного рода «всплывашки» — и всё это с аналогичными красивейшими эффектами.
Изменилась анимация открытия приложений: раньше она напоминала «джинна», как будто окно «вытягивается» из иконки, а теперь это некая имитация прилетающего на экран листа бумаги или стикера с заметкой. Эффект неплохой, но требует доработки, поскольку именно на нем планшет лагает буквально каждый раз (у меня iPad Pro с чипом М1).
Тумблеры здесь тоже стали странной вытянутой формы, и выглядит это как будто глюк графического чипа. Дело привычки.
Центр Управления в iPadOS оказался более продуман, чем в iOS, поскольку ни в одном приложении он не сливается с фоном. Кнопки всегда отчетливо видны и почти не требуют хитрого прищура для идентификации. Чтобы выделить ЦУ, дизайнеры сделали под ним блюр, который мягко растворяется примерно в полутора сантиметрах от кнопок.
При опускании шторки с Центром уведомлений по краю экрана тоже есть большой длинный эффект преломления изображения. Выглядит потрясно, немного подлагивает, но вот механика изчезнования иконок не совсем логична — они как будто разлетаются в стороны в последний момент.
Часы на локскрине тоже стали стеклянными и растягиваются до прямо таки неприличных размеров, особенно на 13-дюймовом экране. Поначалу при взгляде на локскрин немного пробирает смех, но потом привыкаешь и смотрится оно действительно неплохо.
Смотрим на приложения
Apple перерисовала все нативные приложения в согласии с Liquid Glass. Давайте посмотрим, как это выглядит.
Настройки больше не разбиты на блоки очевидным образом, разделение можно едва увидеть по чуть увеличенному просвету между строками — в целом они выглядят как единый список. Все выделения, подсвечивания и акценты теперь очень скруглены и полупрозрачны. Левая панель со списком отделена от общего окна и чуть подергивается при касании пунктов меню. Safari по навигации особо не изменился, а по внешнему виду — да. Все существующие кнопки и элементы теперь наложены на стеклянные панельки с тем самым эффектом преломления изображения.
Приложение «Фото» продолжает откатываться к юзабельному состоянию с той вершины идиотизма, куда его затащила больная фантазия дизайнеров Apple в iPadOS 18. Теперь при запуске мы видим только медиатеку, а вторая кнопка скрывает в себе коллекции. Спасибо, что вернули нам то, что забрали год назад.
Приложение «Камера» на удивление особо не изменилось: все тот же набор кнопок и колесико с режимами съемки. Единственное изменение — подложки стали стеклянными. То же касается штатной «Погоды», «Калькулятора», «Календаря», «Заметок», «Часов» и многих других утилит. Появились стеклянные панели-подложки, немного блюра по углам и свежая анимация.
В отличие от прежних версий iPadOS, при открытом Центре Управления экран остается виден и активен при опущенной «шторке», более того остальная область дисплея реагирует на нажатия элементов окон. К этому нужно привыкнуть, поначалу постоянно тыкаешь что-то нежелательное, чтобы убрать ЦУ по старинке.
Смотрим на многооконностьВедь мы собрались здесь именно за этим, верно? И сразу хочу порадовать тех, кому не зашли все эти игрища с окнами: в настройках вы можете отключить режим многооконности и тогда приложения будут вести себя как в iOS 18. Так что можно смело обновляться. Ну а фанатам многооконности (таким, как я) — добро пожаловать!
По умолчанию в системе включена именно новая система работы с окнами, однако при запуске приложений окна открываются на весь экран. Чтобы уменьшить окно, просто потяните за любой из четырех его уголков по направлению к середине. Окно начнет уменьшаться, причем с прилипанием к центру экрана, а не к краю, как в macOS. Вместе с уменьшением размера окна контент в нем тоже масштабируется динамически. Никаких ограничителей нет: размер окна можно настроить с точностью до миллиметра!
Далее можно перетянуть окно по экрану, схватив его за «шапку». Здесь у меня регулярно возникают трудности: никакой видимой зоны для хвата не обозначено, поэтому цепляешь пальцем наугад и промахиваешься довольно часто, нажав что-то внутри окна вместо того чтобы его переместить. Думаю, это вопрос отточки интерфейса и к релизу будет удобнее. Да и пальцы привыкнут. К слову, если резким движением «пульнуть» окно на край либо в угол дисплея, оно прилиплет и масштабируется по сетке.
Для владельцев Apple Pencil: с его помощью нельзя ни масштабировать окно, ни двигать его по экрану. А лучше бы было можно.
Свернуть окно можно несколькими способами. Варианты по-старинке — смахнуть от нижнего края экрана либо свести вместе четыре пальца на экране. Третий вариант — воспользоваться «светофором» в левом верхнем углу любого окна. Все как в macOS: закрыть, свернуть, развернуть на весь экран, а удержанием пальца на зеленой кнопке также можно достать меню с распределением окон по сетке. Еще окно меняет размер по двойному тапу по «шапке».
Насчет «светофора»: в бездействии он маленький и неактивный, чтобы им воспользоваться, нужно тапнуть один раз. Панель увеличивается и кнопки становятся кликабельными. То есть, для их использования всегда нужно минимум два нажатия. Вроде бы не очень удобное решение, но меня это пока не напрягало, так как исключает случайные нажатия.
Сверху во всех приложениях теперь есть Menubar или просто строка меню. Ее можно достать свайпом от верхней середины экрана — вы увидите стандартный набор «Файл», «Правка», «Вид» и так далее. Туда не только централизованно перекочевали многие разбросанные по приложению настройки и опции, но и появились новые, которые раньше не было вовсе.
Одновременно можно открыть довольно много окон — насколько я понял, до 12 штук на одном экране. Расположить их можно плиточками, а крайние значения масштаба окна зависят от разработчиков. К примеру, OZON я смог уменьшить до половины экрана, а 2ГИС — примерно до 1/8 экрана. Вообще это пожалуй самое меньшее, чего можно добиться от приложений, так что на 12,9-дюймовом айпаде у меня без перекрытий умещается до 8 окон одновременно.
Док-панель при этом может автоматически скрываться, а может оставаться на экране, если окна ее не касаются. По одинарному тапу на пустой экран окна разъезжаются в стороны и открывается ваш домашний рабочий стол с иконками — это чтобы запустить очередное приложение, которого нет в доке. Окна прячутся друг за другом, чтобы их вытащить, достаточно одного тапа.
Меня удивило, что сразу после обновления практически 100% моих установленных приложений начали адекватно работать в многооконном режиме. Даже рудиментные утилиты, которые на айпаде запускают «айфоновскую» версию с черными полями (например, приложение СДЭКа), в многозадачности теперь выглядят совершенно органично и без проблем масштабируются (только в менее гибком диапазоне и не на весь экран).
По системе изредка встречаются нестыковки элементов интерфейса, когда две кнопки или области для нажатий расположены очень близко и нужно попадать, но это скорее исключение. В целом вся многооконность организована на удивление удобно для пальцев и я почти не страдаю из-за мелких элементов. Однако с Apple Pencil пользоваться все равно удобнее, и я бы даже сказал что для многооконного режима карандаш окажется суперполезен.
Скажу честно — я давно мечтал о возможности открывать на айпаде больше двух приложений на одном экране. После недавнего теста планшета Samsung это желание усилилось настолько, что я чуть было не купил Galaxy Tab S10 FE.
Смотрим на багиНа самом деле в iPadOS 26 даже на первом этапе их довольно мало — я имею в виду те, что могут всерьез мешать повседневной работе. В основном все недоработки и ошибки сводятся к периодическим лагам и фризам новых анимаций, что конечно же неприятно глазу, но отнюдь не смертельно.
Например, локскрин посетил досадный баг. При добавлении виджетов они располагаются в нижней части экрана и постоянно перекрываются баннерами входящих уведомлений. Совершенно точно так не должно быть, так что ждем исправлений в следующих сборках.
Если вы подумываете обновиться на бета-версию iPadOS 26, стоит учитывать модель вашего планшета, его «железо» и диагональ. На моем экземпляре (повторюсь — iPad Pro 12,9 M1 с 8 Гб ОЗУ) система ворочается с допустимым уровнем погрешностей и не доставляет особых проблем на повседнев.
Однако если у вас iPad Air 4 или iPad mini 6/7, то трижды подумайте перед обновлением на бету: слабенькое железо и малая диагональ может свести на нет все гениальные идеи Apple и вызвать у вас только раздражение. А если вы уже обновились и недовольны работой iPadOS 26, вот вам подробная инструкция по откату без потери данных.
Выводы2025-й навсегда войдет в историю как год, когда команда Apple наконец купила один планшет Galaxy Tab на весь отдел и увидела, как надо сделать. Это несомненно новая эра для iPad и для многих его пользователей.
При этом для всех, кто использует айпад исключительно как смотрелку видео и звонилку по телеграму, предусмотрена возможность сохранить привычный экспириенс и получить новый красивейший «жидкостеклянный» дизайн.
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