





Китай — удивительная страна, подарившая нам порох, коронавирус и Xiaomi. А также огромное количество различных подделок: это и всякие «абибасы», и клоны iPhone на Android, и нанотехнологические Power Bank с песком внутри. Ряд продолжать можно долго, и сегодня мы поговорим о конкретной подделке — браслете M5, название и внешний вид которого указывает на оригинал в лице известного Mi Band 5 от компании Xiaomi. Причем, что забавно — как такового точного производителя у браслета нет: все китайские магазины на AliExpress продают его каждый под своим именем, и даже на упаковке (изрядно помятой «Почтой России») есть лишь цифра 5:Обычно этот пункт пишут в конце обзора, я же решил разместить его в начале по очень простой причине: именно цена тут является явным индикатором «лажи». Так, сейчас браслет стоит около 300-500 рублей, однако на частых распродажах на Ali его стоимость падает аж до 200 рублей. Иными словами, оригинал в лице Mi Band 5 стоит в 7-10 раз дороже, поэтому, думаю, уже ясно, каких возможностей можно ожидать от его клона.Забавно, что китайцы решили скопировать внешний вид у версии Mi Band 5 с NFC, так как у M5 на кнопке значок «П», а не «О» (на деле никакого NFC в подделке нет и близко):Да и сама кнопка не такая — значок «П» на ней ощутимо выпирает, тогда как у Mi Band он находится под стеклом. К слову, тут экран закрывает дешевый пластик, который легко царапается даже ключами, так что готовьтесь к тому, что металлические пуговицы будут без проблем оставлять на нем следы.И если внешне M5 похож скорее на Mi Band 5, то вот зарядка вообще взята от Mi Band 3 — она представлена небольшим кабелем с USB-A на одном конце и кареткой на втором, в которую нужно поместить браслет:Короче говоря, явно видно, что китайцы сделали несколько лет назад одного клона и в дальнейшем его немного видоизменяли под новые Mi Band, причем в данном случае изменение вообще только в названии.Что касается качества сборки, то оно достаточно посредственное: с одной стороны, браслет не скрипит, все стыки ровные и пластик достаточно высокого качества. С другой стороны, экран приклеен криво, и в темноте он будет радовать вас засветами:К слову, сам экран конечно же не OLED, а IPS, причем его разрешение опять же из времен Mi Band 3 — мелкий текст выглядит откровенно плохо, да и черный цвет далеко не черный.Кроме браслета, в комплекте есть немного китайской макулатуры с очень мелким текстом и полезным QR-кодом — он скрывает в себе ссылку на сайт, на котором можно скачать приложение для синхронизации со смартфоном. К слову, оно есть как под Android, так и под iOS, и называется FitPro.Ну и последняя деталь комплекта — ремешок, и вот он достаточно неплох. Я ожидал увидеть резину плохого качества с заусеницами, но придраться можно только к явно видным стыкам. Сделан он из достаточно мягкого силикона, и такой ремешок нестыдно надеть и с оригинальным Mi Band:Тут ничего сложного — открываем Fit Pro и в нем подключаемся к браслету. Разумеется, перед этим на смартфоне нужно включить Bluetooth. Вот и все, после этого браслет подтянет с телефона дату и язык, и лучше бы последнее он не делал. Проблема не только в переводе (Steps стал «Планом»), но и в том, что названия пунктов на русском языке длиннее и банально обрезаются в меню браслета, причем до неузнаваемого вида:Увы, возможности поменять язык только на M5 я не нашел, так что приходится через настройки системы менять язык самого приложения FitPro на английский — после этого на браслете пункты меню начинают выглядеть нормально, и в дальнейшем я буду показывать все именно на этом языке. Так что можно сказать, что русификация хоть и есть, сделана она плохо, поэтому вам без вариантов придется использовать английский язык. Для тех, кто дружит с ним плохо, хорошие новости — настроек в приложении и на браслете не очень много, и вы быстро запомните нужные пункты.В настройках Bluetooth на смартфоне браслет отображается как M5, в случае с iOS также проверьте, что галочка напротив «Делиться системными уведомлениями» стоит — в противном случае вы не сможете получать уведомления о звонках и сообщениях на браслете:Как уже говорил выше, их не очень много. В первую очередь стоит на вкладке «mine» указать информацию о себе (вес, рост, возраст) — это позволит точнее считать калории. Там же можно указать и цель в шагах на день — по умолчанию 5000, а также посмотреть, сколько вы прошли за неделю:Немаловажная возможность — это синхронизация данных с системным приложением «Здоровье»: все же последнее сделано куда лучше китайского FitPro. И тут вы можете заметить, что в некоторые дни есть провалы — отсутствие данных:Все дело в том, что по крайней мере на iOS автоматической синхронизации браслета c FitPro не происходит. То есть каждый вечер вы должны вручную запускать приложение, нажимать на значок синхронизации, ждать секунд 10, пока она пройдет (не ведясь на первое быстрое уведомление о том, что она уже прошла), и только после этого данные появятся в приложении «Здоровье». Пропустили день? Все, браслет забудет вчерашние результаты и у вас на графике будет провал.Идем дальше. Следующая вкладка в FitPro — это «motion», или режим тренировки. В чем суть? Запускаете таймер, и приложение будет считать, сколько вы прошли, строя трек по GPS и указывая сожженные калории. Круто? Да, если бы это работало — и хотя значок GPS горит зеленым, а FitPro дан доступ к определению местоположения, на самом iPhone не загорается стрелочка в трее, указывающая на использование систем геолокации:И разумеется в итоге трек не строится и шаги не считаются. Видимо, есть другие браслеты или умные часы с GPS, совместимые с этим приложением, и в них этот режим работать будет. Но на M5 — увы.Дальше идет вкладка «Setting» — или настройки. И вот тут к счастью работает все: можно настроить, чтобы браслет включал экран при повороте руки, можно задать будильник и время, когда M5 не будет показывать вам уведомления, а также включить предупреждение о том, что вам пора размяться. Есть режим поиска — нажав на этот пункт, вы заставите браслет завибрировать (аналогично с помощью браслета можно найти смартфон), также можно настроить удаленную съемку. Все эти функции действительно работают, что не может не радовать в китайской подделке.Следующий пункт — «Message Push Setting» — хотелось бы разобрать подробнее. Тут, как легко догадаться, можно настроить, уведомления из каких приложений будет показывать браслет. Из интересных в России можно отметить звонки (ответить на них с браслета нельзя), СМС (в том числе iMessage), Twitter и Facebook. Увы, ни ВК, ни Telegram нет — очень большое упущение:Ну и последние три пункта на этой вкладке отвечают за сброс браслета, его отвязку от смартфона и даже обновление по воздуху. Впрочем, в случае с M5 прошивка V0.0.1 ни на что обновляться не захотела, и я вообще говоря не уверен, что он такую возможность поддерживает.Последняя вкладка — «Home» — показывает всю собранную браслетом информацию: количество шагов, пульс, а также выполнили ли вы цели. Также тут есть опять же нерабочий режим сна: видимо, он не поддерживается браслетом M5:Как итог, приложение сделано на троечку: оно вообще никак не адаптируется к браслету и не скрывает нерабочие функции, а также оно не умеет автоматически синхронизироваться с M5. И я уже молчу про не самый красивый перевод даже на популярный английский язык, где обычно названия пунктов пишутся с заглавной буквы.И если к приложению прямо серьезных замечаний нет, что не удивительно с учетом того, что работает оно видимо с большим количеством китайской дешевой умной носимой техники, то вот сам браслет — это кладезь «багов и кривостей». Чтобы вы понимали — китайцы смоги усложнить даже отображение даты. Как мы привыкли ее видеть? Сначала день, потом месяц: 23/10. Браслет же отображает ее на английский манер 10/23. И да, если выставить русский язык, ничего не меняется:Идем дальше. За управление отвечает одна-единственная сенсорная гиперчувствительная резистивная кнопка. Все настолько плохо, что если вы носите браслет под курткой и решите посмотреть время, то скорее всего увидите открытое на какой-нибудь вкладке меню, а не главный экран. И чтобы узнать время, вам нужно будет мотать все пункты меню по кругу — телефон в таком случае бывает достать быстрее.Но даже если ничто не будет нажимать на многострадальную кнопку, увидеть время быстро у вас не получится. Лаг между поворотом руки и включением экрана — около 2 секунд. Иными словами, быстрее бывает нажать на кнопку, чем ждать, пока браслет проснется.Теперь про сами пункты меню. Первым идет Steps («Шаги»). Войдя в него долгим нажатием на кнопку вы увидите, сколько вы сделали шагов, прошли километров и сожгли при этом калорий. И в начале я хотел разнести в пух и прах эту функцию, ибо даже сидя дома весь день браслет насчитывал мне под полторы тысячи шагов, а простой поход на почту (500 метров) вылился в 5500 шагов или почти 5 км!Но потом я понял одну простую вещь: китайцы настолько сэкономили на M5, что установили в него не трехосный гироскоп, который есть в подавляющем большинстве смартфонов и фирменной носимой технике, а двуосный. То есть правильно отсчитывать шаги он может только в одной плоскости — когда браслет надет на руку, и она движется перпендикулярно туловищу (представьте себе движение руки при обычной ходьбе).Разумеется, я решил это проверить: итак, на начало прогулки на браслете было около 1.4 км, в конце — 5.7 км, итого около 4.3 км:При этом маршрут, приблизительно построенный по Яндекс.Картам, оказался чуть больше 4 км:С учетом того, что идеально следовать по маршруту невозможно (на таком достаточно длинном пути даже ширина дороги влияет на конечный результат), можно сказать, что как шагомер браслет отработал хорошо. Но только если вы не держите в этой руке смартфон и вообще не поднимаете ее. В таком случае двухосному гироскопу становится плохо и он начинает насчитывать по паре сотен шагов в секунду.И если шагомер худо-бедно работает, то режим SpO2 (насыщение крови кислородом) и пульсоксиметр работают... как генераторы рандомных чисел от 90 до 99% и от 70 до 100 соответственно. Проверить это просто: например, оказывается мой ноутбук живой, и у него есть сердце:В случае с насыщением крови кислородом результат ожидаем — сам датчик для этого стоит дороже браслета. С пульсоксиметром аналогично: модуль камеры тоже стоит немало. А вот пара зеленых светодиодов стоят копейки, поэтому китайцы и встроили в браслет только их.Следующий пункт в меню — Sports, он же рабочий режим тренировки, при этом никак не связанный с тем, что в приложении. Тут можно выбрать один из трех видов спорта (бег, скакалка и ситап, он же качание пресса) и запустить таймер, а после окончания тренировки посмотреть, сколько ушло калорий. По сути это обычный калькулятор калорий для разных режимов, никаких определенных фич от браслета для его работы не требуется, поэтому он и работает нормально:Далее идет возможность посмотреть уведомления — увы, лишь три последних и без возможности перемотки. Хорошо хоть кириллица поддерживается нормально, никаких крякозябр нет:Последний пункт меню — More. Тут можно «пингануть» смартфон, а также удаленно открыть на нем камеру. Кроме этого можно выбрать одну из трех тем оформления:Еще тут можно увидеть версию прошивки и сбросить браслет, а также вывести QR-код для скачивания приложения — полезно, если вы потеряли бумажку с ним:Меню, повторюсь, круговое — пройдя все пункты вы вновь окажетесь на главном экране.Неизвестный китайский производитель обещает нам IP67 — а это, напомним, позволяет кратковременно погружать устройство на глубину до 1 метра. Конечно, топить браслет в бассейне я не стал, а всего лишь опустил на целых 10 минут в емкость с водой (5 минут с ремешком и 5 минут без него):К моему удивлению, M5 не только выжил, но и никак не пострадал от воды: под экраном нет подтеков, светодиоды и вибро работают. Так что, возможно, купание в бассейне он и не переживет, но мыть руки, не снимая его, вполне можно.Что касается времени автономной работы, то и тут браслет снова смог удивить. Я думал, что он протянет при активном использовании с автовключением экрана от силы один день до вечера. Однако я сильно ошибался — он прожил целых 5 дней, причем мне за это время приходило много уведомлений, так что экран горел достаточно часто, да и вибромотор не самый экономичный прибор. Да, разумеется у Mi Band 5 автономность в среднем вдвое выше, но все еще результат для недорогой китайской подделки достаточно неплох.Разряжался при этом браслет достаточно равномерно, не было такого, что он отключался на половине заряда. Зарядка от USB 3.0 ноутбука оказалась очень быстрой: всего через 20 минут M5 оказался готов к работе на следующие пять дней.Давайте подведем итоги. Браслет умеет показывать время и дату «по-английски». Шагомер также работает, если «правильно им пользоваться». Датчик SpO2 и пульсометр показывают температуру и погоду на Марсе. Водозащита действительно есть. Уведомления приходят только от узкого круга программ плюс звонки и СМС. Нормального русского перевода нет. Приложение имеет «лишние» настройки и требует ежедневной ручной синхронизации. При этом автономность неплоха, да и ремешок хорош.Стоит ли это 300-500 рублей? Решать, конечно, в итоге вам, но я бы сказал что нет. Такой браслет можно дать разве что первокласснику, чтобы он точно не пропустил звонок от родителей (ибо вибромотор тут мощный), а если он разобьет его или потеряет — не жалко. В отличие от оригинальных iPhone, настоящие Mi Band стоят не настолько дорого, чтобы экономить и заказывать такую подделку, работающие фитнес-функции которой легко обеспечит любой смартфон (а если в нем есть вспышка, то и пульсиметр будет настоящим). Так что M5 отправляется на одну полку с поддельными китайскими Power Bank и видеокартами, и рекомендовать его к покупке я точно не могу.