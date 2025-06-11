Обзор macOS 26 Tahoe Beta. Apple, что же ты натворила…





Сразу после выхода первой девелоперской бета-версии новой ОС для компьютеров Mac я скачал ее и начал тестировать. Если вы хотите повторить мой опыт, но не имеете возможности забэкапить свои данные — скоро я расскажу в отдельном гайде, как можно и протестировать новую macOS, и не трогать свою настроенную стабильную систему. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Приветствие

Новый дизайн-код

изуродовать

Нативные приложения

Скорость работы

Выводы

Скажу сразу: апдейт мне не понравился буквально ничем. Настолько плохо не было уже давно. Даже та самая macOS Big Sur со своей первоначальной тормознутостью и глючностью не вызвала такого сильного субъективного отторжения, как macOS 16. Вспомнился капитан Врунгель: как вы лодку назовете, так она и поплывет. Новая macOS называется Tahoe, и превалирующее ощущение от нее — «нууу, тахое».Оно посвежело, посмотреть на новый стартовый экран было действительно интересно. С первых секунд Apple подчеркивает свой «стеклянно-капельный» стиль: приветствия на разных языках мира как будто растекаются по экрану водяным островком. Сразу бросилось в глаза, что теперь в системе преобладает прилипание текста к левому краю вместо привычного центрирования.Новые обои опротивели мне буквально с первых минут. Они отдают стариной (привет, Windows Vista) и имеют рисунок, который ничего для меня не выражает — у Monterey или Sequoia было куда симпатичнее. Я сразу сменил обои на прошлогодние динамические в стиле Macintosh.Он коснулся почти всех элементов системы, однако есть ощущение, что именно в macOS он применен гораздо менее, чем в мобильных ОС. Сейчас расскажу по порядку. Начнем с иконок в док-панели — они как раз максимально изменились, и немудрено. Само собой разумеется, что на иконки пользователи обратили бы внимание в первую очередь.По умолчанию они не стеклянные, но дизайн совсем иной, нежели в прошлых четырех версиях macOS. Форма не изменилась, суперэллипс в наличии, однако сама отрисовка… половина значков нативных приложений выглядит так, будто мне в глаз попала вода и не получается навести фокус. Такие размытые, нечеткие иконки вызывают дискомфорт и ощущение то ли низкого разрешения картинок, то ли сбоя в графической системе.В настройках появилась возможность полностьюкастомизировать иконки в Dock, и это просто какой-то мрак. Помимо базы доступно три параметра: «темное», «очистить» и «выделение цветом». Всё это мы видели в iOS 18, и работает оно в целом так же. По любому из трех параметров иконки становятся стеклянными и меняют свой стиль. Самый страшный вариант — третий. Такого кринжа я не встречал на экране Mac, пожалуй, никогда.Конечно, это вкусовщина, и кому-то понравится такое оформление, особенно если подобрать обоину в тон. Для темного режима иконок очевидно просится режим умного затемнения обоев. Но лично для меня вариантов нет совсем: базовый вариант с размытой отрисовкой вызывает тревожность, а три других просто не нравятся эстетически. Наверное, наименьшим злом для любителей минимализма будет оформление «очистить», однако с ним вы напрочь перестаете идентифицировать значки по внешнему виду, они все становятся на одно лицо.А вот Центр Управления в macOS 26 выглядит гораздо лучше и юзабельнее, чем в iOS 26. По крайней мере не возникает моментального желания вернуть всё как было. ЦУ теперь настраиваемый, то есть вы можете добавить нужные вам значки — всё как в iOS 18.Виджеты в старом дизайне смотрятся теперь как привет из прошлого:Если говорить о редизайне в приложениях, то в целом всё выглядит неплохо, но повторюсь — стеклянного дизайна здесь минимум. Углы окно скруглили еще больше, левая навигационная панель (там, где она есть) теперь стала явно отделяться от основного окна, все системные кнопки в окнах теперь обведены «пузырьком».А вот какой эффект появился при движении ползунков — очень милая капелька:При этом недоработок еще очень много. Многие кнопки не отцентрованы, в диалоговых окнах отсутствуют иконки отдельных пунктов (как выбитые зубы). Скругление до сих пор неодинаковое в разных окнах — это тянется еще с Big Sur.А еще для меня выглядит странно вот такое оформление горизонтальных списков:Ощущение, что возникла проблема с масштабированием, и постоянно хочется подвинуть окно или расширить его, чтобы интерфейс полностью поместился по ширине. Странное решение.Посмотрим, как выглядят разные стандартные «редизайнутые» приложения Apple:Самым неприятным для меня открытием стало исчезновение Launchpad. Если вы привыкли вызывать полноэкранное меню приложений сведением пальцев на трекпаде или нажатием на иконку в доке — забудьте. Лаунчпада больше нет, либо я его не нашел. По всем комбинациям и жестам, которые ранее его вызывали, теперь открывается поисковая строка Spotlight с предложением напечатать название нужной утилиты.Apple, я не хочу печатать всякий раз, когда требуется открыть приложение! Я прекрасно обходился лаунчпадом и запускал утилиты одним щелчком! Почему я больше не могу этого сделать? Риторический вопрос. Все мы понимаем: Apple разработала обновленный Spotlight, и всячески будет толкать нас к его активному использованию. К слову, работает он хорошо, но некоторые нейросетевые фичи недоступны в России и у меня в том числе.Помимо этого в системе появились приложения «Дневник» и «Телефон». Те, кто пользовался «Дневником» на айфоне, думаю, давно недоумевали по поводу его отсутствия на других ОС — теперь оно в наличии, синхронизируется с iPhone через iCloud и работает ровно как должно. «Телефон» внешне очень похож на «айфоновский», и функциональность у него схожая. Это тоже из разряда «где оно было раньше»: столько лет у Apple работает Continuity, и по непонятной причине со звонками приходилось разбираться через странный и нелогичный FaceTime. Теперь порядок.Не могу сказать, что первая бета-версия работает из рук вон плохо. В целом она вполне адекватно шевелится, суперсерьезных багов я не нашел — хотя на iPadOS 26 их все равно намного меньше. Но ставить macOS 26 на основное устройство пока не стоит, она довольно нестабильна, особенно если учесть работу со сторонними неадаптированными приложениями.Обновление получилось очень спорным. Визуально macOS как будто не стала выглядеть лучше, чем раньше, при этом почти ко всем дизайнерским новвовведениям есть вопросики. Отказ от лаунчпада тоже не выглядит как amazing: здорово, что появилась новая система поиска приложений, но почему бы не дать выбор пользователю, чем в итоге пользоваться?Скажу честно — у меня не возникло желания продолжать пользоваться этой системой, и я сотру ее со своего компьютера с большим удовольствием. Надеюсь, что в ближайшие четыре месяца компания учтет жалобы фанатов и внесет правки в релиз.