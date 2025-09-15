Обзор macOS 26 Tahoe: вы не узнаете свой компьютер





Впервые новые 26-е ОС и дизайн-код Liquid Glass компания Apple продемонстрировала на WWDC 25, в июне текущего года. Новое оформление казалось чем-то невероятным, эффектным и долгожданным для всех. Оболочки для iPhone и iPad всерьез не менялись уже очень давно. Однако именно в случае с macOS не было критической потребности в редизайне — ведь он уже случался осенью 2020 года в macOS Big Sur, когда были выпущены чипы Apple Silicon. И всё же было любопытно и хотелось пощупать самому.

