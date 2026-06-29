Обзор Siri AI: невероятный ИИ-агент для iPhone, iPad и Mac

iPhone — модели серии iPhone 15 Pro / 15 Pro Max, вся линейка iPhone 16 (включая базовые и 16e), а также новейшие iPhone 17;

Mac и iPad — любые компьютеры и планшеты на базе процессоров Apple Silicon (начиная с чипа M1 и новее), а также iPad mini с процессором A17 Pro.

Я открываю длинный рабочий пост в Telegram или сложную статью в браузере. Зажимаю кнопку и надиктовываю голосом: «Скопируй этот текст, перенеси его в заметки, сделай краткую выжимку, выдели тезисно самое главное и распредели задачи по степени важности. А потом составь из этого официальное письмо и отправь по почте моему коллеге».

В этом году Apple кардинально изменила формат конференции WWDC 2026: вместо привычных нововведений в каждой операционной системе, нам показали только слайд с цифрой 27, коротко рассказали об ускорении старых гаджетов и полировке дизайна. Ну, а дальше компания уделила беспрецедентно много времени Siri AI, показывая со всех сторон переосмысление своего голосового помощника.Я просто не мог пройти мимо столь масштабного апдейта, поэтому сразу же после WWDC установил себе все доступные беты и последние несколько недель плотно тестировал Siri AI в реальных рабочих задачах. Что из этого вышло, где скрывается настоящая имба и стоит ли оно того — подробно рассказываю в этом обзоре.Прежде чем разбирать фичи, важно понять, потянет ли их ваше железо. Apple установила довольно жесткие системные требования, поэтому полноценная Siri AI и вся система Apple Intelligence доступны далеко не везде. Набор поддерживаемых гаджетов выглядит так:Я тестировал Siri AI не на самых свежих устройствах — iPhone 16 Pro Max и MacBook Pro M2 Pro. Однако никаких проблем с производительностью я не наблюдал. Единственное, что мне недоступно — выбор более естественного голоса Siri, но я наверняка смогу с этим как-то жить.Когда Apple представила первую Siri вместе с iPhone 4S в октябре 2011 года, это казалось настоящей магией. Презентация Фила Шиллера и Скотта Форсталла выглядела как кульминация научно-фантастических фильмов: смартфон действительно понимал живую речь. Можно было нажать одну кнопку, спросить про погоду, поставить будильник, создать напоминание или узнать курс валют — и система адекватно отвечала. На тот момент это выглядело как полноценное наступление будущего. Именно тогда был прайм фильмов Marvel, где Тони Старк общался с Джарвисом как с настоящим помощником. Уверен, что многие ждали чего-то подобного в ближайшие годы. А первые Google Glass помните? Мне посчастливилось их тогда даже потестировать, но по-настоящему умные очки мы так и не дождались даже 15 лет спустя.Возвращаясь к Siri в iPhone 4s, вспоминаю, что Apple в первые годы пыталась её всячески прокачать. В один момент разработчики внедрили поддержку вычислительных систем Wolfram Alpha, а Siri научилась находить самолеты в небе над пользователем. Это было круто. Однако за этим ярким стартом последовала долгая стагнация. Siri создавалась на базе купленного Apple стартапа, и её архитектура оказалась слишком жесткой для стремительно развивающегося рынка. Пока Google совершенствовал свои поисковые алгоритмы в Google Assistant, а Amazon захватывал дома с помощью Alexa, Siri словно застыла во времени. Почему я так уверен? У меня весь умный дом привязан к Apple Home, и дальше запросов «Siri, включи/выключи свет, телевизор, музыку и тд» ничего не идет. Всё остальное проще сделать с экрана iPhone.За последние годы Apple неоднократно пыталась вдохнуть новую жизнь в своего помощника. Siri училась понимать больше команд, появилась интеграция со сторонним софтом, поддержка «Команд», локальные офлайн-запросы прямо на чипе и даже первые базовые функции Apple Intelligence. Но если говорить честно, всё это не меняло главного — Siri оставалась глупым голосовым интерфейсом. Она хорошо выполняла строго фиксированные команды типа «поставь таймер на 5 минут», но совершенно не умела мыслить в контексте и ломалась на любой нестандартной фразе.Именно поэтому первый этап Apple Intelligence в 2024 году лично для меня оказался скорее разочарованием. Да, появились инструменты для работы с текстом, генерация изображений, умные уведомления. Но ощущения, что Apple совершила какой-то прорыв, не возникло. Всё это воспринималось как набор отдельных ИИ-фич, а не как единая интеллектуальная система. А в 2026 на фоне Claude, ChatGPT, Gemini и других нейросетей, Apple вовсе выглядит смешно.И вот спустя почти месяц использования новой Siri AI я наконец-то понял, что именно Apple пыталась построить все эти годы. Это уже не голосовой помощник и даже не очередной чат-бот. Это полноценный ИИ-агент, который вшит в саму операционную систему.Прежде чем переходить к восторгам, сразу обозначу главный технический нюанс. На русском языке Siri AI в своем полноценном режиме пока не работает. Чтобы активировать все новые фичи, вам придется переключить язык самого гаджета (интерфейса) на английский.Но есть отличный лайфхак: сами запросы при этом можно спокойно наговаривать или писать текстом на русском языке — Siri AI прекрасно их понимает и обрабатывает внутри контекста. Отвечать она тоже будет стараться на русском, правда, пока иногда спотыкается и делает нелепые ошибки. Поэтому для идеального опыта лучше сразу привыкать общаться с ней на английском — так потенциал раскрывается на все 100%.Самое потрясающее тут то, как Siri связывает приложения между собой, выполняя цепочки задач. Тебе больше не нужно быть разработчиком и выстраивать сложную логику в «Командах», подбирая скрипты. Достаточно просто надиктовать голосом то, что ты хочешь, а система сама проработает последовательность и выберет нужные действия.Вот реальный сценарий, который просто вынес мне мозг:И Siri делает это. Сама. Без единого тапа по экрану. Она буквально «видит» экран, забирает данные, анализирует их, структурирует в «Заметках», генерирует чистовой текст письма через встроенные текстовые инструменты (Write with Siri) и отправляет через «Почту». Это не просто голосовой ввод, это автономный цифровой ассистент, выполняющий за тебя нудную работу. Единственный минус на пока — выполнять задачи Siri может только в нативных приложениях Apple. Увы, отправить сообщение в Telegram или написать комментарий на YouTube, она не может. Но, может, оно и к лучшему.Второе огромное изменение, о котором вы должны знать — Siri научилась понимать происходящее на экране и через камеру на совершенно ином уровне глубокого анализа.Распознавание людей и предметов: Siri мгновенно узнает предметы и людей на фотографиях или стоп-кадрах. Причем речь не только о людях из вашего списка контактов, которых система сопоставила по тегам. Она распознает мировых знаменитостей, политиков или предпринимателей. Можно открыть фотографию в браузере или соцсети и спросить: «Кто это рядом с Илоном Маском?» — и получить мгновенный точный ответ с бэкграундом.Подсчет калорий по фото: а вот это — просто отрыв всего. Я сейчас пытаюсь скинуть вес (с 80 до 55 кг, как Кристиан Бэйл), поэтому стараюсь следить за питанием. А все приложения для подсчета калорий, как правило, просят оформить подписку и ввести кучу данных. Из-за этого мне лень ими пользоваться. Другое дело, когда этот инструмент вшит в систему и работает бесплатно. Ты можешь сфотографировать свою тарелку с обедом в ресторане или дома, запустить Siri и спросить: «Сколько здесь примерно калорий?». ИИ проанализирует визуальные объемы, идентифицирует блюдо, гарнир, соус и выдаст пугающе точную раскладку по БЖУ и калорийности. Больше никаких унылых ручных вбиваний в сторонние трекеры.Разумеется, базовые генеративные штуки никуда не делись. Siri AI без проблем с нуля пишет тексты в нужном стиле (от дружеского поста до сухого письма), редактирует готовые черновики и создает картинки по текстовому описанию прямо на ходу.При этом она помнит вообще всю твою цифровую жизнь внутри экосистемы Apple. Ей доступно содержимое писем, заметок, календарей и напоминаний. Вместо долгого поиска по ключевым словам в пяти разных приложениях теперь достаточно спросить: «Где тот код от утилиты, который присылал Георгий Лямин в прошлом месяце?» или «Какой фильм Артём Фунтиков советовал мне посмотреть прошлым летом?» — и нужная строчка из старого диалога появится перед глазами за пару секунд.Особенно сильно это ощущается при работе на Mac. Во время тестирования MacBook Pro я поймал себя на мысли, что практически перестал пользоваться ручным поиском файлов в Finder. Проще сказать голосом, и Siri вытащит документ, о существовании которого я сам уже давно забыл.Также Siri AI может сгенерировать фотографию или обработать нейронкой любую картинку, но я такое осуждаю — каждый подобный запрос приводит к подорожанию оперативки и техники в целом. Уж лучше бы все нейросети были изначально платными с тарифами от $50, зато обычные потребители бы не страдали от повышения цен на гаджеты из-за дефицита. А еще соцсети бы не превращались в помойки из-за обилия нейрослопа.Apple серьезно переработала технологическую основу ассистента. Теперь Siri использует систему Apple Foundation Models, которая объединяет собственные языковые модели компании, семантический индекс Spotlight и специальные инструменты взаимодействия с приложениями. Благодаря этому ассистент понимает не просто смысл слов, а то, где именно в системе лежит информация и как заставить сторонний софт её обработать.При этом большое внимание уделено конфиденциальности. Большая часть операций обрабатывается непосредственно на вашем устройстве, а сложные запросы уходят на Private Cloud Compute, где данные защищены и никогда не используются для обучения моделей.Относительно использования ИИ Google Gemini в Siri AI лучше всех выразился Валерий Истишев с канала Droider: он провел параллели с поварами, где Gemini — условный Гордон Рамзи, а Siri AI — его ученик. Проще говоря, Apple договорилась с Google обучить Siri работать правильно, а из каких ингредиентов, в какой последовательности и с какой точностью нейроассистент будет готовить блюда — уже к Gemini никак не относится.Внешний вид Siri AI тоже полностью переосмыслили. На iPhone поиск и Siri фактически объединились: достаточно провести вниз по экрану, чтобы открыть новое окно, где можно одинаково удобно и писать, и говорить.Также появилось отдельное приложение Siri. Изначально это казалось странной идеей, но на практике это супер-удобно. Все ваши диалоги, сгенерированные тексты и цепочки задач сохраняются в виде истории. Ты можешь начать сложный разбор документов на iPhone 16 Pro Max на ходу, а продолжить его дома на MacBook Pro — история синхронизируется бесшовно.Конечно же, Siri AI пока не идеальна. Иногда она путается в сложных русскоязычных формулировках, иногда просит перефразировать запрос, а веб-поиск всё еще требует полировки. Но когда дело касается работы с твоими личными данными и автоматизации действий внутри смартфона или ноутбука — это выглядит впечатляюще.Удивительно то, как быстро к этому привыкаешь. За месяц использования я просто перестал воспринимать Siri как фичу ради фичи. Она превратилась в стандартный рабочий инструмент — такой же привычный и незаметный, как универсальный буфер обмена или Spotlight.Важно понимать, что Siri AI — всего лишь начало совершенно нового этапа для Apple. Не самого громкого на первый взгляд, но, возможно, самого важного за последние 15 лет. Из глуповатого голосового интерфейса она наконец-то превратилась в настоящего цифрового ИИ-агента. И это радует.