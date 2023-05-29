Обзор наушников vivo TWS Air: отличная замена AirPods, но есть нюанс

Прибытие

Что умеют

В использовании

За последние несколько лет я тестировал не одну пару беспроводных наушников, но по совпадению все они были «затычками». Мне же для поездок за рулем требуются вкладыши — и эту роль отлично выполняли базовые AirPods 2. Однако за полтора года, что мы жили без авто, супруга успешно отжала у меня эйрподсы, и отдавать их пока не хочет.Спустя месяц после покупки авто ко мне приехали Vivo TWS Air — белый вкладыши, которые так и просились на замену AirPods. Наушники оказались весьма неплохими, но для строго определенных задач.Аксессуар приезжает в белой коробке с изображением наушников и щепоткой технического текста. Как я понял, на передней стороне всегда изображены темные наушники, но внутри могут быть и белые — цвет указан на наклейке. Странновато, но «на скорость не влияет».Упаковка вполне презентабельна, подойдет для подарка. Внутри нас встречает кейс в одноразовой бумажной обертке, короткий кабель зарядки в цвет и немного макулатуры.Снимаем обертку — и в руках белый глянцевый и (простите) яйцевидный кейс: классическое исполнение, удобное и симпатичное, велосипед изобретать не стали — и правильно. В инструкции есть русский язык, но пригодится она лишь самым неопытным пользователям: в целом устройство и юзабилити понятны и так.Наушники Vivo TWS Air в белом цвете очень похожи на базовые AirPods: глянцевый кейс, глянцевые ушки, форма их тоже напоминает «яблочные» наушники, но ножка здесь покороче — меньше шансов зацепить наушник во время активной жестикуляции.Что касается ТТХ, то заявлены Bluetooth 5.2 с поддержкой Google Fast Pair, автономность до 4,5 часов, быстрая зарядка. Динамики воспроизводят от 20 Гц до 20 кГц, это базовые значения для такого устройства. Есть поддержка фирменного мобильного приложения, но о нём я скажу отдельно. Зарядка кейса осуществляется через порт USB-С, а вот беспроводной нет.Среди поддерживаемых кодеков — SBC и AAC, ничего более вкладышам и не требуется. Шумоподавления, разумеется, нет, разве что на микрофонах при звонке. Вообще для звонков здесь неплохо постарались.Управление осуществляется тапами по сенсорной площадке. Производитель позаботился о нервах клиента и исключил одинарный тап: наушники распознают только двойное нажатие (play/pause) либо удержание (ответ/отбой). Жесты можно настроить на смартфонах vivo, либо в приложении vivo Earphones.Из светящегося имеется лишь один аккуратный светодиод на кейсе и к нему ровно ноль претензий: он выполняет свою функцию индикации зарядки. Здорово, что не стали городить иллюминацию на самих ушках.Vivo TWS Air существенно легче AirPods 2 (3,5 грамма против 4-х) и в использовании это ощущается. Не знаю, как разработчики добились столь малого веса, но наушники действительно растворяются в ушах, а кейс — и в кармане. Хотя кейс в общем-то весит те же 38 грамм с небольшим, что у «яблока». Лично мне больше по душе увесистые аксессуары, но к наушникам это не относится: таскать в ухе свинцовый аксессуар в течение целого дня — удовольствие на любителя.





Первая моя боль при общении с любыми TWS-наушниками — это их отклик на действия пользователя. Я так устал… от английских или китайских фраз при подключении, активации режимов или разрыва связи. Огромное спасибо vivo за ненавязчивые и четкие звуковые «бипы» в любых ситуациях! Это гораздо лучше, чем пресловутый голосовой отклик.











Вторая моя стандартная претензия к недорогим наушникам (а обозреваемые относятся именно к таким) — это подключение. AirPods берут за душу моментальным коннектом и переключением между девайсами, хоть иногда эти фичи и треплют нервы. Мне с моим зоопарком из айфонов, айпадов, макбуков и Google Pixel очень хотелось получить в китайских наушниках хоть что-то похожее, и vivo TWS Air оказались идеальны. Наушники без глюков сопрягаются с несколькими устройствами, а переключаться между ними впоследствии можно в одно касание — разрывать предыдущее соединение не требуется. Коннект здесь работает очень четко и к этому моментально привыкаешь.











А еще хотелось бы отметить автономность. Vivo заявляет 4,5 часа от одного заряда, но у меня запросто получается до 5 часов — это прекрасный результат для таких маленьких и легких наушников. Я вполне могу на них положиться, уходя (или уезжая) из дома.



Чего не стоит делать на Vivo TWS Air, так это всерьез слушать музыку. Официальный сайт заявляет «мощные погружающие басы», но то ли я глухой, то ли погода у нас не та, но басов от них я так и не получил. Впрочем, это вкладыши (если вдруг кто забыл), а значит жёсткого кача в них быть не может. При этом в базовых AirPods (на мой слух) низких частот всё же поболее. Поймите правильно: музыка норм. Не больше и не меньше. Для осмысленного прослушивания берем затычки.







Качество динамиков в этих ушках хорошо подходит для просмотра видеороликов или фонового аудио без претензий на погружение в каеф. При этом к громкости вопросов у меня не возникает: метро в моем поселке городского типа пока не построили, но шум трассы внутри авто они добросовестно перекрикивают.



Звонки. То, на что я рассчитывал более всего, и Vivo TWS Air не подвели! Они идеально подходят для общения, как по телефону на ходу, так в видеоконференции на домашнем диване. Благодаря своей конструкции наушники не бубнят в разговоре, собеседника прекрасно слышно, средние и высокие частоты на своих местах. Собеседник также слышит вас через них громко и довольно четко. Наушники отрезают не все окружающие шумы, но с большей их частью справляются. Посадка тоже не вызывает дискомфорта, что неудивительно: форма наушников проверена временем.











Как я и писал, ушки совершенно не напрягает тягать на себе весь день. Аккумулятора хватает, габариты и вес совершенно не ощущаются, ложных нажатий буквально ноль. Водителям этот аксессуар однозначно залетит. Честно — обидно за беспроводную зарядку; с ней Vivo TWS Air были бы просто неуязвимы для критики.







Кстати, для пользователей Android-смартфонов есть небольшая приятная фича: наушники поддерживают Google Fast Pair. Зажмите кнопку, поднесите к смартфону, и на экране появится модель аксессуара с удобной кнопкой «подключить». Система едва ли глобально ускоряет пайринг, но вот эстетики дает просто до краев.



Приложение. Что сказать… оно есть. Честно говоря, я даже не сразу понял, какое нужно качать, поэтому пришлось гуглить. После загрузки на iPhone увидел следующее:







Либо писатель не разобрался, либо в утилите только китайский язык. Увидеть свои наушники и уж тем более что-то с ними сделать я так и не смог. А это обидно: теоретически, в приложении можно обновлять ПО, переназначать сенсорное управление и пользоваться тремя пресетами эквалайзера. Скорее всего, фича без проблем работает на смартфонах Vivo, но камон, хотя бы английский перевод можно было бы сделать. Жаль.





Итоги

Наушники понравились мне как идеальная медиагарнитура на целый день: посадка, вес, громкость, качество микрофонов это неоспоримые плюсы. Для тряски хаером они не годятся, но вы же видите, что вы берете, верно? Наушники отлично (и долго!) воспроизведут YouTube-ролики, сохранят вас на связи, когда заняты руки, а еще они просто стильные.Здорово, что Vivo не стали мудрить с форм-фактором: TWS Air сидят в ушах удобно и… привычно что ли. А если пугает глянцевый кейс, то берите темную расцветку — в ней кейс будет матовый и царапины будут нипочём. Впрочем, уже сейчас на AliExpress можно взять на них чехол за 2-3 сотни рублей (что я и сделал). А сами наушники официально продаются в России за 4999 рублей, и свою цену они точно отработают.