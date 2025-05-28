Попробовал WhatsApp для iPad и расстроился: неужели этого мы ждали 15 лет?!

Самый первый iPad вышел в 2010 году. Он был толст, тяжел и неказист, однако всего за три года Apple сделала гигансткий скачок в планшетостроении и с 2013 года iPad стал полноценной рабочей машиной, которой остается по сей день.
WhatsApp для iPad многократно анонсировался и наконец был официально представлен в App Store. Я сразу его скачал, начал тестировать и был крайне разочарован — но обо всем по порядку.
Содержание:
Что нам обещали
Релиз WhatsApp для iPad произошел в соцсети Threads от лица компании, а также в официальном блоге мессенджера. Разработчики пишут, что теперь «все ваши любимые функции доступны на большом экране». Среди заявленных функций:
- Аудиозвонки до 32 участников
- Видеозвонки до 32 участников
- Использование передней либо задней камеры
- Демонстрация экрана
- Работа в «Постановщике»
- Режимы Split View и Slide Over
- Поддержка Apple Pencil
- Поддержка внешних клавиатур
- Синхронизация с iPhone, Mac «и другими устройствами»
- Сквозное шифрование сообщений, звонков и медиафайлов
- Блокировка чата паролем.
Звучит неплохо, особенно после пятнадцати лет в обнимку с веб-версией и бесконечными реавторизациями по QR-коду. Возможно, теперь все это в прошлом.
Что мы получилиWhatsApp для iPad не имеет отдельной страницы в App Store, он просто скачивается из единого лендинга с iPhone и Mac (кстати да, удивительно, что версия для macOS вышла гораздо раньше, чем для iPadOS). Вес приложения 245 Мб, и он увеличится со временем благодаря кэшу переписок и медиафайлов.
Запускаем приложение, видим приветствие, нажимаем продолжить, и…
Увы, магии не случилось. Называть утилиту полноценной не повернется язык, поскольку iPad не получится зарегистрировать как самостоятельное устройство. Его можно лишь привязать как дополнение к аккаунту WhatsApp на смартфоне, а все сообщения и звонки будут ретранслироваться (пересылаться) с основного устройства и обратно по зашифрованному каналу связи.
Что ж, сканируем ненавистный за годы QR-код и надеемся, что связь с приложением будет стабильнее, чем с веб-версией. Ждем пока синхронизируются сообщения со смартфона и начинаем изучать интерфейс. Попутно не забываем разрешить входящие уведомления.
По сравнению с веб-версией интерфейс действительно более аккуратен, логичен и причёсан. Экран разделен вертикально с соотношением примерно 40 на 60%, где правое более широкое поле отведено для переписки, а узкое левое — под список чатов. У веб-версии это было менее удобно, вот смотрите:
В частности, более лаконичный вид достигнут благодаря компактному смещению всех сервисных кнопок в нижний ряд — по классическому дизайн-коду мессенджеров на iOS/iPadOS. Вам доступны кнопки «Статус», «Звонки», «Сообщества», «Чаты» и «Настройки». Жаль, что нельзя отключать лишние
Для каждого собеседника доступны все те же самые действия, что и на смартфоне: просмотр медиа из чата с ним, обеззвучивание, параметры сохранения фото и видео в галерею, блокировка чата паролем и блокировка самого отправителя с жалобой либо без нее.
В горизонтальном режиме тоже все удобно, экран делится примерно 35 на 65% и для чата становится больше места. В строке набора текста есть функция записи голосового сообщения, мгновенной съемки фото или видео, а также вставки разных файлов и данных под кнопкой «+». По долгому нажатию на иконку фотоаппарата запускается запись видеокружочка.
Быстрые действия с чатами открываются свайпом по нему справа налево либо наоборот. Как и на смартфоне, удаления там нет, но есть перемещение в архив, закрепление, отметка непрочитанным. Кнопка «Еще» открывает шесть дополнительных действий, они почти совпадают с функциями по лонгтапу на чат.
Быстрый «беспалевный» просмотр чата по удержанию его в списке тоже есть, но он неудобен. Окошко с сообщениями очень маленькое по соотношению с размером экрана планшета, да и прокручивать в нем ленту чата нельзя без полного раскрытия.
Аудио- и видеозвонки работают без нареканий: вызов поступает на смартфон и планшет одновременно, связь стабильна. Есть возможность переключаться между передней и задней камерами. Демонстрация экрана тоже в наличии.
Что касается настроек, то они несколько отличаются от веб-приложения. К примеру, в разделе «Чаты» теперь доступны действия, аналогичные таковым на смартфоне.
Ощущения двоякиеНеясно, в чем состоит трудность позволить пользователям iPad использоваться WhatApp без привязки к смартфону, ведь так уже умеют Telegram, Signal да и много других мессенджеров. Очевидно, что это не просчет разработчиков, а четкая политика компании — регистрироваться в мессенджере только со смартфона.
У такого решения целая пачка минусов. Например, авторизация по QR-коду может периодически отваливаться при смене IP, использовании сервисов смены виртуального местоположения или переносе данных на другой смартфон. А еще вы не сможете использовать комбинацию кнопочного телефона и iPad — зарегистрироваться или войти в WhatsApp просто не получится физически, а жаль, сценарий очень хорош для цифрового детокса.
Приложение в целом получилось хорошим, нет сомнений, что оно поможет пользователям iPad и WhatsApp общаться удобнее, чем раньше. Однако обидные ограничения не дают поставить этому релизу пятерку, а только четыре с маааленьким плюсом.