Попробовал WhatsApp для iPad и расстроился: неужели этого мы ждали 15 лет?!





Самый первый iPad вышел в 2010 году. Он был толст, тяжел и неказист, однако всего за три года Apple сделала гигансткий скачок в планшетостроении и с 2013 года iPad стал полноценной рабочей машиной, которой остается по сей день. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Что нам обещали

Аудиозвонки до 32 участников

Видеозвонки до 32 участников

Использование передней либо задней камеры

Демонстрация экрана

Работа в «Постановщике»

Режимы Split View и Slide Over

Поддержка Apple Pencil

Поддержка внешних клавиатур

Синхронизация с iPhone, Mac «и другими устройствами»

Сквозное шифрование сообщений, звонков и медиафайлов

Блокировка чата паролем.

Что мы получили

сообщества

Ощущения двоякие

Сама Apple активно форсила пост-ПК-эру, однако наступила она лишь частично. Хотя планшеты так и не заменили компьютеры в полной мере, существует немало людей, покупающих iPad вместо ноутбуков. Большинство уважающих себя и пользователей девелоперов софта давно выпустили версии своих приложений для iPad, и лишь команды «вацапа» и «нельзяграма» застряли в 2010-х.WhatsApp для iPad многократно анонсировался и наконец был официально представлен в App Store. Я сразу его скачал, начал тестировать и был крайне разочарован — но обо всем по порядку.Релиз WhatsApp для iPad произошел в соцсети Threads от лица компании, а также в официальном блоге мессенджера. Разработчики пишут, что теперь «все ваши любимые функции доступны на большом экране». Среди заявленных функций:Звучит неплохо, особенно после пятнадцати лет в обнимку с веб-версией и бесконечными реавторизациями по QR-коду. Возможно, теперь все это в прошлом.WhatsApp для iPad не имеет отдельной страницы в App Store, он просто скачивается из единого лендинга с iPhone и Mac (кстати да, удивительно, что версия для macOS вышла гораздо раньше, чем для iPadOS). Вес приложения 245 Мб, и он увеличится со временем благодаря кэшу переписок и медиафайлов.Запускаем приложение, видим приветствие, нажимаем продолжить, и…Увы, магии не случилось. Называть утилиту полноценной не повернется язык, поскольку iPad не получится зарегистрировать как самостоятельное устройство. Его можно лишь привязать как дополнение к аккаунту WhatsApp на смартфоне, а все сообщения и звонки будут ретранслироваться (пересылаться) с основного устройства и обратно по зашифрованному каналу связи.Что ж, сканируем ненавистный за годы QR-код и надеемся, что связь с приложением будет стабильнее, чем с веб-версией. Ждем пока синхронизируются сообщения со смартфона и начинаем изучать интерфейс. Попутно не забываем разрешить входящие уведомления.По сравнению с веб-версией интерфейс действительно более аккуратен, логичен и причёсан. Экран разделен вертикально с соотношением примерно 40 на 60%, где правое более широкое поле отведено для переписки, а узкое левое — под список чатов. У веб-версии это было менее удобно, вот смотрите:В частности, более лаконичный вид достигнут благодаря компактному смещению всех сервисных кнопок в нижний ряд — по классическому дизайн-коду мессенджеров на iOS/iPadOS. Вам доступны кнопки «Статус», «Звонки», «Сообщества», «Чаты» и «Настройки». Жаль, что нельзя отключать лишние, которые для России неактуальны.Для каждого собеседника доступны все те же самые действия, что и на смартфоне: просмотр медиа из чата с ним, обеззвучивание, параметры сохранения фото и видео в галерею, блокировка чата паролем и блокировка самого отправителя с жалобой либо без нее.В горизонтальном режиме тоже все удобно, экран делится примерно 35 на 65% и для чата становится больше места. В строке набора текста есть функция записи голосового сообщения, мгновенной съемки фото или видео, а также вставки разных файлов и данных под кнопкой «+». По долгому нажатию на иконку фотоаппарата запускается запись видеокружочка.Быстрые действия с чатами открываются свайпом по нему справа налево либо наоборот. Как и на смартфоне, удаления там нет, но есть перемещение в архив, закрепление, отметка непрочитанным. Кнопка «Еще» открывает шесть дополнительных действий, они почти совпадают с функциями по лонгтапу на чат.Быстрый «беспалевный» просмотр чата по удержанию его в списке тоже есть, но он неудобен. Окошко с сообщениями очень маленькое по соотношению с размером экрана планшета, да и прокручивать в нем ленту чата нельзя без полного раскрытия.Аудио- и видеозвонки работают без нареканий: вызов поступает на смартфон и планшет одновременно, связь стабильна. Есть возможность переключаться между передней и задней камерами. Демонстрация экрана тоже в наличии.Что касается настроек, то они несколько отличаются от веб-приложения. К примеру, в разделе «Чаты» теперь доступны действия, аналогичные таковым на смартфоне.Неясно, в чем состоит трудность позволить пользователям iPad использоваться WhatApp без привязки к смартфону, ведь так уже умеют Telegram, Signal да и много других мессенджеров. Очевидно, что это не просчет разработчиков, а четкая политика компании — регистрироваться в мессенджере только со смартфона.У такого решения целая пачка минусов. Например, авторизация по QR-коду может периодически отваливаться при смене IP, использовании сервисов смены виртуального местоположения или переносе данных на другой смартфон. А еще вы не сможете использовать комбинацию кнопочного телефона и iPad — зарегистрироваться или войти в WhatsApp просто не получится физически, а жаль, сценарий очень хорош для цифрового детокса.Приложение в целом получилось хорошим, нет сомнений, что оно поможет пользователям iPad и WhatsApp общаться удобнее, чем раньше. Однако обидные ограничения не дают поставить этому релизу пятерку, а только четыре с маааленьким плюсом.