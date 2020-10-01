



Выбрать удобную, функциональную и одновременно модную сумку очень непросто. Например, поясные молниеносно выстрелили камбэком из прошлого, также быстро сменили концепцию, переехав с поясов на плечи модников, а уже в этом сезоне понемногу начинает идти речь об потере их актуальности. С рюкзаками такой проблемы нет. Они давно и прочно вцепились в тренды своими лямками, а от сезона к сезону лишь находят для себя все больше применений. Дошло до того, что условный Saint Laurent City стало уместно сочетать с деловым костюмом, а бархатную или отделанную пайетками версию этого же классического рюкзака при должной уверенности в себе можно прихватить на мероприятие даже с дресс-кодом black tie. С другой стороны, появляются модели, которые меняют наше представление о безопасности, комфорте и функциональности. И важный момент здесь, что речь не идет о специфических моделях узкой направленности. Я говорю о рюкзаках, обыгрывающих те же тренды, что и tech-wear марок типа Stone Island или 11 by Boris Bidjan Saberi: они выглядят уместно в повседневной носке и обеспечивают дополнительную ценность продуманным нестандартным кроем и использованием высокотехнологичных материалов.

Лично у меня одним из первых таких рюкзаков на ум приходит Bobby, любимчик околоайтишной тусовки от бренда XD Design. Изначально у него были все шансы стать скучной базой для брендирования и рассылки в качестве деловых презентов, поскольку материнская компания Xindao специализируется именно на корпоративных подарках и бизнес-аксессуарах. Однако в 2016 году они разработали концепцию Bobby и решили проверить гипотезу о необходимости такого рюкзака широкой аудитории, запустив сбор средств на краудфандинговых площадках Kickstarter и Indiegogo. Результаты кампании превзошли самые смелые ожидания — более 10 000 человек помогли привлечь финансирование производства на сумму £872 607. Это дало возможность выйти с продуктом на рынок за пределами корп-сегмента и уже в меньшей степени зависеть от краудфандинга, пусть даже новые модели продолжают стартовать на этих площадках.

На текущий момент, модельный ряд рюкзаков Bobby стал довольно обширным (по ссылке можно посмотреть сравнение) и учитывает интересы разных покупателей. Например, есть компактные версии Elle для девушек, технологичный рюкзак Tech с солнечными батареями, просторный Duffle для поездок или Bobby Pro, ставший переизданием универсальной оригинальной модели. О последнем и пойдет речь в этом обзоре.

Внешний вид и форма рюкзака почти не изменились, зато в плане эргономики и функциональности прогресс заметный. Это хорошо как для новых покупателей, кто только сейчас обратит внимание на продукты XD Design, так и для владельцев первого поколения рюкзака — есть смысл обновиться. Одно из важнейших изменений — объём, в Bobby Pro он увеличился по сравнению с оригинальным Bobby, и теперь это 18 литров против 13. Что важно, удалось обойтись без значительного изменения размеров, только основание стало немного шире, но это даже плюс — добавляет рюкзаку устойчивости и теперь не нужно искать для него дополнительную опору. Экстерьер остался в прежней tech-wear стилистике: минимализм, лаконичные текстуры, отсутствие лишних декоративных элементов и броских логотипов производителя. XD Design Bobby Pro уместно смотрится в офисе, во время выездной работы (когда нужно захватить с собой много вещей и техники), также подойдёт в ручную кладь для непродолжительных поездок типа уикэнда за городом или командировок на пару-тройку дней.

Рюкзак учитывает анатомические особенности человека, так что с удобством ношения порядок: достаточно жесткая спинка не дает почувствовать выпуклости и острые углы предметов внутри, лямки имеют толстый слой уплотнителя, чтобы не впиваться при большом весе содержимого, сам рюкзак будто приобнимает владельца сзади. В совокупности это позволяет уменьшить весовую нагрузку на 20-25% по сравнению с обычными рюкзаками, причем без использования соединительного ремешка на лямках — эффективного, но едва ли эстетичного решения, перекочевавшего из туристических рюкзаков. Добавляет комфорта дышащий пористый материал на спинке и внутренней стороне лямок, так что даже в жаркий день не придется вынужденно носить рюкзак на одном плече.

Защита и безопасность были важнейшими особенностями оригинального Bobby и теперь стали только лучше в новом Bobby Pro. Материал у рюкзака непростой, это пятислойный «бутерброд», обладающий защитой от влаги и грязи (не промокнет под дождем и легко чистится тряпкой), а также противопорезными свойствами и защитой от умеренной силы ударов. Добраться до содержимого методом грубой силы, например, с помощью ножа или лезвия, у злоумышленника нет шансов. А еще не выйдет расстегнуть молнию, поскольку они проходит по краю спинки и прикрыта толстой складкой ткани. Надетый рюкзак собственным весом скрывает застежку от посторонних, а еще при этом будут скрыты все карманы. Особенно полезно это будет в поездках в города типа Барселоны, славящейся количеством разгуливающих по туристическим местам карманников. А в случае, когда рюкзак снят со спины, можно использовать еще один способ защиты — бегунки молнии имеют отверстия для навесного замка, так что рюкзак можно не только закрыть, но еще и пристегнуть к чему-нибудь. Тогда не придется переживать даже в моменты, когда на какое-то время придется выпустить его из виду. А бонус для приверженцев ответственного потребления — один из слоев ткани защитного сандвича под названием RPET сделан из переработанных пластиковых бутылок.

В плане вариантов использования и внутренней организации пространства Bobby Pro — один из самых универсальных рюкзаков, что я встречал. Начну со спинки, там есть отделение для ноутбука с диагональю до 15,6 дюйма и для планшета с диагональю до 12,9 дюймов, а еще два обычных и два сетчатых кармана, куда можно складывать зарядки, переходники, провода, небольшие наушники и прочую мелочь. На внешней части спинки расположены два потайных кармана — те самые, куда не добраться посторонним, если рюкзак надет на оба плеча. Один подойдет для планшета с диагональю 12,9 дюйма. Второй, горизонтальный, имеет RFID-защиту и отлично подходит для смартфона, кошелька, паспорта. А еще над этим карманом есть ремешок, который позволяет зафиксировать рюкзак на выдвинутой ручке чемодана — идеально для путешествий.

Вторая половина Bobby Pro подходит для переноски объемных вещей. Туда можно сложить книги и учебники, папки с документами, приличный набор техники (например, камеру с объективами) или положить вещи для поездки. Чтобы ничего не высыпалось при раскрытии, предусмотрена перегородка, убирающаяся в специальный отсек на дне рюкзака. Это полезно, чтобы можно было достать ноутбук или зарядку без риска, что вывалятся другие вещи. Кроме того, в Bobby Pro есть два коротких и один длинный разделитель, помогающие в организации пространства большого отделения. Их можно устанавливать произвольно в зависимости от задач. Опять же, в качестве примера возьмем фототехнику, когда нужно отделить «тушку» камеры от парка объективов.







В список «наружного оснащения» также входит карман с защитой от считывания с молнией для пластиковых карточек или проездного на правой лямке, кармашек с карабином и стальной леской для ключей под левой лямкой. Кроме того, внутри рюкзака есть боковой карман с двумя кабелями USB Type-A и Type-C для внешнего аккумулятора, а снаружи находится клапан с заглушками, который позволяет подключить зарядный кабель гаджета. Таким образом, чтобы подзарядить смартфон, наушники или другой гаджет не требуется каждый раз открывать рюкзак.







Еще один плюс к удобству — возможность немного приоткрыть рюкзак, чтобы быстро что-то достать, раскрыть его на 90 градусов и полноценно получить доступ к вещам, а также на 180 градусов, что полезно при сборе в поездки.

С учетом моих личных вкусов в выборе одежды и аксессуаров, я не могу назвать Bobby Pro своим повседневным рюкзаком, с другой стороны, по итогу тестирования я остался покорен удобством Bobby Pro для переноски большого количества техники (а с моей работой это часто бывает нужно), а также представляю его огромный потенциал в поездках. А значит, я бы посоветовал в любом случае рассмотреть его к покупке: кому-то он все-таки подойдет на каждый день и станет идеальным спутником, кому-то окажется полезен, как и мне, при ситуативном использовании. Как бы то ни было, от его продуманности и технологичности хочется сказать «вау». А еще один повод сказать «вау» — пара бонусов. Компания XD Design выпустила многоразовую защитную маску от вирусов со сменными фильтрами, которая учитывает анатомические особенности лица и очень удобна за счет трехмерной формы подбородка и гибкой переносицы. Также она имеет две степени защиты: специально обработанную ткань и фильтр. Этой осенью при покупке любого рюкзака Bobby вы получите такую маску бесплатно! А промокод IGUIDES даст скидку 20% на все рюкзаки XD Design в официальном интернет-магазине.





