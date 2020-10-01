Обзор XD Design Booby Pro

Выбрать удобную, функциональную и одновременно модную сумку очень непросто. Например, поясные молниеносно выстрелили камбэком из прошлого, также быстро сменили концепцию, переехав с поясов на плечи модников, а уже в этом сезоне понемногу начинает идти речь об потере их актуальности. С рюкзаками такой проблемы нет. Они давно и прочно вцепились в тренды своими лямками, а от сезона к сезону лишь находят для себя все больше применений. Дошло до того, что условный Saint Laurent City стало уместно сочетать с деловым костюмом, а бархатную или отделанную пайетками версию этого же классического рюкзака при должной уверенности в себе можно прихватить на мероприятие даже с дресс-кодом black tie. С другой стороны, появляются модели, которые меняют наше представление о безопасности, комфорте и функциональности. И важный момент здесь, что речь не идет о специфических моделях узкой направленности. Я говорю о рюкзаках, обыгрывающих те же тренды, что и tech-wear марок типа Stone Island или 11 by Boris Bidjan Saberi: они выглядят уместно в повседневной носке и обеспечивают дополнительную ценность продуманным нестандартным кроем и использованием высокотехнологичных материалов. 

Обзор XD Design Booby Pro

Лично у меня одним из первых таких рюкзаков на ум приходит Bobby, любимчик околоайтишной тусовки от бренда XD Design. Изначально у него были все шансы стать скучной базой для брендирования и рассылки в качестве деловых презентов, поскольку материнская компания Xindao специализируется именно на корпоративных подарках и бизнес-аксессуарах. Однако в 2016 году они разработали концепцию Bobby и решили проверить гипотезу о необходимости такого рюкзака широкой аудитории, запустив сбор средств на краудфандинговых площадках Kickstarter и Indiegogo. Результаты кампании превзошли самые смелые ожидания — более 10 000 человек помогли привлечь финансирование производства на сумму £872 607. Это дало возможность выйти с продуктом на рынок за пределами корп-сегмента и уже в меньшей степени зависеть от краудфандинга, пусть даже новые модели продолжают стартовать  на этих площадках.

Обзор XD Design Booby Pro

На текущий момент, модельный ряд рюкзаков Bobby стал довольно обширным (по ссылке можно посмотреть сравнение) и учитывает интересы разных покупателей. Например, есть компактные версии Elle для девушек, технологичный рюкзак Tech с солнечными батареями, просторный Duffle для поездок или Bobby Pro, ставший переизданием универсальной оригинальной модели. О последнем и пойдет речь в этом обзоре.

Обзор XD Design Booby Pro

Внешний вид и форма рюкзака почти не изменились, зато в плане эргономики и функциональности прогресс заметный. Это хорошо как для новых покупателей, кто только сейчас обратит внимание на продукты XD Design, так и для владельцев первого поколения рюкзака — есть смысл обновиться. Одно из важнейших изменений — объём, в Bobby Pro он увеличился по сравнению с оригинальным Bobby, и теперь это 18 литров против 13. Что важно, удалось обойтись без значительного изменения размеров, только основание стало немного шире, но это даже плюс — добавляет рюкзаку устойчивости и теперь не нужно искать для него дополнительную опору. Экстерьер остался в прежней tech-wear стилистике: минимализм, лаконичные текстуры, отсутствие лишних декоративных элементов и броских логотипов производителя. XD Design Bobby Pro уместно смотрится в офисе, во время выездной работы (когда нужно захватить с собой много вещей и техники), также подойдёт в ручную кладь для непродолжительных поездок типа уикэнда за городом или командировок на пару-тройку дней.

Обзор XD Design Booby Pro

Рюкзак учитывает анатомические особенности человека, так что с удобством ношения порядок: достаточно жесткая спинка не дает почувствовать выпуклости и острые углы предметов внутри, лямки имеют толстый слой уплотнителя, чтобы не впиваться при большом весе содержимого, сам рюкзак будто приобнимает владельца сзади. В совокупности это позволяет уменьшить весовую нагрузку на 20-25% по сравнению с обычными рюкзаками, причем без использования соединительного ремешка на лямках — эффективного, но едва ли эстетичного решения, перекочевавшего из туристических рюкзаков. Добавляет комфорта дышащий пористый материал на спинке и внутренней стороне лямок, так что даже в жаркий день не придется вынужденно носить рюкзак на одном плече.

Обзор XD Design Booby Pro

Защита и безопасность были важнейшими особенностями оригинального Bobby и теперь стали только лучше в новом Bobby Pro. Материал у рюкзака непростой, это пятислойный «бутерброд», обладающий защитой от влаги и грязи (не промокнет под дождем и легко чистится тряпкой), а также противопорезными свойствами и защитой от умеренной силы ударов. Добраться до содержимого методом грубой силы, например, с помощью ножа или лезвия, у злоумышленника нет шансов. А еще не выйдет расстегнуть молнию, поскольку они проходит по краю спинки и прикрыта толстой складкой ткани. Надетый рюкзак собственным весом скрывает застежку от посторонних, а еще при этом будут скрыты все карманы. Особенно полезно это будет в поездках в города типа Барселоны, славящейся количеством разгуливающих по туристическим местам карманников. А в случае, когда рюкзак снят со спины, можно использовать еще один способ защиты — бегунки молнии имеют отверстия для навесного замка, так что рюкзак можно не только закрыть, но еще и пристегнуть к чему-нибудь. Тогда не придется переживать даже в моменты, когда на какое-то время придется выпустить его из виду. А бонус для приверженцев ответственного потребления — один из слоев ткани защитного сандвича под названием RPET сделан из переработанных пластиковых бутылок.

Обзор XD Design Booby Pro

В плане вариантов использования и внутренней организации пространства Bobby Pro — один из самых универсальных рюкзаков, что я встречал. Начну со спинки, там есть отделение для ноутбука с диагональю до 15,6 дюйма и для планшета с диагональю до 12,9 дюймов, а еще два обычных и два сетчатых кармана, куда можно складывать зарядки, переходники, провода, небольшие наушники и прочую мелочь. На внешней части спинки расположены два потайных кармана — те самые, куда не добраться посторонним, если рюкзак надет на оба плеча. Один подойдет для планшета с диагональю 12,9 дюйма. Второй, горизонтальный, имеет RFID-защиту и отлично подходит для смартфона, кошелька, паспорта. А еще над этим карманом есть ремешок, который позволяет зафиксировать рюкзак на выдвинутой ручке чемодана — идеально для путешествий.

Обзор XD Design Booby Pro

Вторая половина Bobby Pro подходит для переноски объемных вещей. Туда можно сложить книги и учебники, папки с документами, приличный набор техники (например, камеру с объективами) или положить вещи для поездки. Чтобы ничего не высыпалось при раскрытии, предусмотрена перегородка, убирающаяся в специальный отсек на дне рюкзака. Это полезно, чтобы можно было достать ноутбук или зарядку без риска, что вывалятся другие вещи. Кроме того, в Bobby Pro есть два коротких и один длинный разделитель, помогающие в организации пространства большого отделения. Их можно устанавливать произвольно в зависимости от задач. Опять же, в качестве примера возьмем фототехнику, когда нужно отделить «тушку» камеры от парка объективов.

В список «наружного оснащения» также входит карман с защитой от считывания с молнией для пластиковых карточек или проездного на правой лямке, кармашек с карабином и стальной леской для ключей под левой лямкой. Кроме того, внутри рюкзака есть боковой карман с двумя кабелями USB Type-A и Type-C для внешнего аккумулятора, а снаружи находится клапан с заглушками, который позволяет подключить зарядный кабель гаджета. Таким образом, чтобы подзарядить смартфон, наушники или другой гаджет не требуется каждый раз открывать рюкзак.

Еще один плюс к удобству — возможность немного приоткрыть рюкзак, чтобы быстро что-то достать, раскрыть его на 90 градусов и полноценно получить доступ к вещам, а также на 180 градусов, что полезно при сборе в поездки.

Обзор XD Design Booby Pro

С учетом моих личных вкусов в выборе одежды и аксессуаров, я не могу назвать Bobby Pro своим повседневным рюкзаком, с другой стороны, по итогу тестирования я остался покорен удобством Bobby Pro для переноски большого количества техники (а с моей работой это часто бывает нужно), а также представляю его огромный потенциал в поездках. А значит, я бы посоветовал в любом случае рассмотреть его к покупке: кому-то он все-таки подойдет на каждый день и станет идеальным спутником, кому-то окажется полезен, как и мне, при ситуативном использовании. Как бы то ни было, от его продуманности и технологичности хочется сказать «вау». А еще один повод сказать «вау» — пара бонусов. Компания XD Design выпустила многоразовую защитную маску от вирусов со сменными фильтрами, которая учитывает анатомические особенности лица и очень удобна за счет трехмерной формы подбородка и гибкой переносицы. Также она имеет две степени защиты: специально обработанную ткань и фильтр. Этой осенью при покупке любого рюкзака Bobby вы получите такую маску бесплатно! А промокод IGUIDES даст скидку 20% на все рюкзаки XD Design в официальном интернет-магазине.

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