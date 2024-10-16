Очень мутные схемы: сотовые операторы стали брать больше денег без повышения тарифов

Абоненты сотовых стали замечать увеличение расходов на связь. При этом тарифы вроде бы не меняются (потому что ФАС такое очень не любит), но приходится платить всё больше денег.
Подорожание в основном затрагивает архивные тарифы, которые в прошлом обходились довольно дёшево, хотя и предоставляли крайне привлекательные условия — например, полностью безлимитный интернет. Оператор мог поэтапно повышать стоимость таких тарифов, и за последние два-три года абонентская плата на них могла увеличиться в несколько раз.
Гораздо хитрее и интереснее манипуляции внутри тарифа. Например, оператор мог в какой-то момент вывести безлимитный интернет-трафик в бесплатную опцию. Для абонента в этом случае ничего не менялось, ведь у него по-прежнему был безлимит, и он за него ничего не доплачивал. Однако затем оператор делает эту опцию платной, и деньги за неё списываются в дополнение к абонентской плате — это и есть замаскированное повышение цен на связь, формально без подорожания тарифа.
Когда абоненты возмущаются, что цены выросли, а услуг стало меньше, оператор может пойти на «уступки» — например, предложит небольшую временную скидку (10-30% на несколько месяцев) или «щедро» отключит платную опцию безлимитного трафика, чтобы абонентская плата стала прежней.
А какие хитрости вы замечали за операторами?
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