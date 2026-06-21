Очень солидные, но неприлично дешёвые: вышли новые часы Casio MQ-24 со стальным браслетом

Японские часоделы из Casio представили обновленные версии своих классических часов MQ-24, которые многим знакомы по лаконичному дизайну и доступной цене. На этот раз компания отказалась от привычного полимерного ремешка в пользу браслета из нержавеющей стали, благодаря чему модель получила более строгий и премиальный внешний вид. В новую линейку вошли четыре варианта с серебристой и золотистой отделкой.Серия Casio MQ-24DA включает в себя модели с черным, темно-синим и изумрудно-зеленым циферблатами, а Casio MQ-24GA-1A получила золотистое покрытие корпуса и браслета. Все версии оснащены металлическими циферблатами с эффектом солнечных лучей (Sunray) и объемными индексами. Часы сохранили классическую трехстрелочную конструкцию без дополнительных функций, сделав ставку на минимализм и хорошую читаемость.Несмотря на металлический браслет, корпус и безель по-прежнему изготовлены из полимера, поэтому часы весят всего 45 г. Размеры составляют 38,8х34,9 мм при толщине 7,8 мм. За питание отвечает батарейка SR626SW, рассчитанная примерно на 3 года работы. Также заявлена базовая влагозащита 30WR, которой достаточно для повседневного использования.Casio оценила модели MQ-24DA в $54,95, а золотые MQ-24GA-1A — в $64,95. Все новинки уже поступили в продажу в некоторых странах.