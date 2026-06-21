Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Очень солидные, но неприлично дешёвые: вышли новые часы Casio MQ-24 со стальным браслетом

Фархад


Японские часоделы из Casio представили обновленные версии своих классических часов MQ-24, которые многим знакомы по лаконичному дизайну и доступной цене. На этот раз компания отказалась от привычного полимерного ремешка в пользу браслета из нержавеющей стали, благодаря чему модель получила более строгий и премиальный внешний вид. В новую линейку вошли четыре варианта с серебристой и золотистой отделкой.

Серия Casio MQ-24DA включает в себя модели с черным, темно-синим и изумрудно-зеленым циферблатами, а Casio MQ-24GA-1A получила золотистое покрытие корпуса и браслета. Все версии оснащены металлическими циферблатами с эффектом солнечных лучей (Sunray) и объемными индексами. Часы сохранили классическую трехстрелочную конструкцию без дополнительных функций, сделав ставку на минимализм и хорошую читаемость.



Несмотря на металлический браслет, корпус и безель по-прежнему изготовлены из полимера, поэтому часы весят всего 45 г. Размеры составляют 38,8х34,9 мм при толщине 7,8 мм. За питание отвечает батарейка SR626SW, рассчитанная примерно на 3 года работы. Также заявлена базовая влагозащита 30WR, которой достаточно для повседневного использования.

Casio оценила модели MQ-24DA в $54,95, а золотые MQ-24GA-1A — в $64,95. Все новинки уже поступили в продажу в некоторых странах.
1
Источник:
GizmoChina
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Настолько дорогие Casio G-Shock вы точно не видели. Тут синие сапфиры и технологии для дайвинга за полмиллиона
От ценника этих суперсмелых Casio G-SHOCK вам захочется выпить корвалол
Новые Casio G-SHOCK по-настоящему шокируют и внешним видом, и ценой

Рекомендации

Рекомендации

Власти РФ готовят закон, который позволит облагать налогом переводы между физлицами
Как работает WB Taxi: в два раза дешевле конкурентов и кэшбэк 50%
Вышел Telegram 12.6 — самое масштабное обновление года
Чем заменить Telegram в России: топ-5 относительно хороших мессенджеров

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

+49
TheEwb
Дорого за батарейку и ремешок
Вчера в 16:54
#

Читайте также