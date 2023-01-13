Очень странные дела: из Windows исчезают ярлыки

Баг коснулся корпоративных клиентов и крупных организаций, которые пользуются сервисом Microsoft 365 и защитником от вирусов Defender. Об этом сообщает зарубежный ресурс The Verge.Проблема исчезновения иконок программ наблюдается в меню «Пуск» и на панели задач. Ошибку связывают с недавним обновлением антивирусной защиты Microsoft Defender. После многочисленных жалоб, компания Microsoft сообщила, что занимается изучением проблемы, которая вызвана новым правилом безопасности «Настройка возможностей сокращения направлений атак уязвимой зоны» (ASR). Правда, как временно исправить проблему самостоятельно, технологический гигант не сообщил.Некоторые пользователи пытаются самостоятельно исправить баг, настроив правило «Блокировать вызовы API Win32 из макроса Office» только для аудита. Другие сообщают, что единственный действенный способ — запускать приложения из папки, в которую они установлены, с помощью «Пуск» или командой «Выполнить».Ошибка не затронула обычных пользователей Windows и опасна только компьютеров внутри крупных компаний, которые используют систему обнаружения угроз Microsoft Defender.