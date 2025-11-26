Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Очень ценные бумажки: самые первые документы Apple выставят на торги за $4 млн

Фархад

Apple

Аукционный дом Christie's готовится выставить на торги первоначальный договор о партнерстве, в результате которого 1 апреля 1976 года была основана компания Apple Computer Company. Его стоимость оценивается до $4 млн.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Оригинальный трёхстраничный документ служил в качестве контракта между Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Роном Уэйном. В соглашении первоначально устанавливались доли: 45% для Джобса, 45% для Возняка и 10% для Уэйна.

Apple

В комплект аукционного пакета также включены дополнительные документы, подтверждающие выход Уэйна из состава партнёров компании всего через 12 дней после её основания. Первоначально Уэйн получил $800 за свою 10% долю в компании, а затем получил дополнительную выплату в размере $1500.

Позже Уэйн заявил, что отказался от участия, потому что понимал, что это предприятие будет похоже на «американские горки», и что высокие ставки — не для него.

Если бы первоначальная доля Уэйна в 10% каким-то образом осталась нетронутой, она бы сегодня стоила около $409 млрд, исходя из оценки Apple в $4 трлн.

Christie's выставит учредительный договор и соглашение о выходе Уэйна из акционерного капитала единым лотом 23 января 2026 года.

К слову, в начале 1990-х годов Уэйн продал печатную копию учредительного договора за $500. Учредительные документы Apple последний раз продавались на аукционе Sotheby's в декабре 2011 года. Этот лот также включал в себя соглашение о выходе Уэйна из акционерного капитала и был продан частному коллекционеру почти за $1,6 млн.
0
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Все хотят iPhone 17, и вот почему
Первые 100 штук iPhone Fold уже раздали сотрудникам Apple. У них вообще нет складки
СМИ раскрыли неочевидный путь для Тима Кука после ухода с поста в Apple. Это связано с Трампом

Рекомендации

Рекомендации

Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд
В мессенджер MAX добавят необходимую опцию, которой никогда не будет в WhatsApp
Водители в РФ нашли идеальную замену китайским машинам и активно переходят на нее
На OZON появилась совершенно новая категория товаров. Wildberries, догоняй!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4293
kardigan
Уэйн наверное все волосы на себе повыдрал🤣 Эх.. знать бы где упасть, подстелил бы соломку.
час назад в 19:32
#