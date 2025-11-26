Очень ценные бумажки: самые первые документы Apple выставят на торги за $4 млн







Аукционный дом Christie's готовится выставить на торги первоначальный договор о партнерстве, в результате которого 1 апреля 1976 года была основана компания Apple Computer Company. Его стоимость оценивается до $4 млн.

Оригинальный трёхстраничный документ служил в качестве контракта между Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Роном Уэйном. В соглашении первоначально устанавливались доли: 45% для Джобса, 45% для Возняка и 10% для Уэйна.В комплект аукционного пакета также включены дополнительные документы, подтверждающие выход Уэйна из состава партнёров компании всего через 12 дней после её основания. Первоначально Уэйн получил $800 за свою 10% долю в компании, а затем получил дополнительную выплату в размере $1500.Позже Уэйн заявил, что отказался от участия, потому что понимал, что это предприятие будет похоже на «американские горки», и что высокие ставки — не для него.Если бы первоначальная доля Уэйна в 10% каким-то образом осталась нетронутой, она бы сегодня стоила около $409 млрд, исходя из оценки Apple в $4 трлн.Christie's выставит учредительный договор и соглашение о выходе Уэйна из акционерного капитала единым лотом 23 января 2026 года.К слову, в начале 1990-х годов Уэйн продал печатную копию учредительного договора за $500. Учредительные документы Apple последний раз продавались на аукционе Sotheby's в декабре 2011 года. Этот лот также включал в себя соглашение о выходе Уэйна из акционерного капитала и был продан частному коллекционеру почти за $1,6 млн.