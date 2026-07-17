Очередная революция мобильной съёмки. Чего ждать от камеры iPhone 18 Pro Max?

В сеть попали новые подробности о камере iPhone 18 Pro Max. По данным портала Notebookcheck, журнал диагностики ISP из слитого в сеть массива внутренних файлов Tata Electronics подтверждает ряд характеристик будущего флагмана Apple. Главным нововведением станет основная камера с переменной диафрагмой — такой технологии в iPhone ещё не было.Согласно утечке, Apple использует новый сенсор Sony IMX905 вместо датчика предыдущего поколения. При этом размер пикселей останется прежним — 1,22 мкм. Это говорит о том, что компания сделала ставку не на увеличение сенсора, а на новую систему переменной диафрагмы, которая позволит лучше контролировать глубину резкости и качество съемки в разных условиях освещения. В журнале также обнаружены строки, связанные с калибровкой механизма диафрагмы, что дополнительно подтверждает ее наличие.Остальные камеры, судя по документам, останутся без изменений. Телеобъектив сохранит сенсор Sony IMX973, сверхширокоугольная камера — Sony IMX972, LiDAR будет использовать IMX591, а фронтальная камера — IMX914. Также упоминается прежняя система оптической стабилизации с трехосевым механизмом, аналогичная той, что используется в iPhone 17 Pro Max.Ожидается, что презентация серии iPhone 18 состоится 8 сентября. Скорее всего, цены на iPhone 18 Pro Max вырастут примерно на $200 из-за более дорогих камер, дефицита памяти и увеличившихся затрат на производство.