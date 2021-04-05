LG официально подтвердила, что уходит из мобильного бизнеса. Об этом сообщается на официальном новостном портале компании.
LG приняла решение прекратить разработку смартфонов и закрыть их производство, так как это «позволит компании сосредоточиться на компонентах электромобилей, устройствах умного дома, робототехнике, а также на оказании услуг и разработке экосистемы». Уже существующие смартфоны останутся в продаже, пока не закончатся складские остатки. Кроме того, компания заверяет, что продолжит обновление ПО и сервисную поддержку «в течение некоторого времени». Полное закрытие мобильного бизнеса намечено на 31 июля 2021 года.
Ранее сообщалось, что LG терпит большие убытки на рынке смартфонов. В то время, как флагманские модели компании с трудом, но оставались «на плаву», бюджетный сегмент потерпел полное поражение в конкуренции с китайскими брендами. Стремясь сохранить свое положение, LG безуспешно пробовали занять другую нишу — например, немало средств было вложено в рекламу модульного смартфона LG G5, а в текущем году свет увидела модель Wing с вращающимся основным экраном. Устройства были интересны сами по себе, однако не предлагали пользователям чего-то действительно необходимого.
Компания намеревалась найти покупателя для своего мобильного бизнеса, однако переговоры оказались безрезультатными. В середине лета LG займет место в списке компаний, не выдержавших конкуренции с Apple и китайскими производителями, и отказавшихся от производства смартфонов. Среди них Nokia, Blackberry и HTC — эти бренды всё еще появляются на рынке, однако уже не в качестве визитных карточек уникальных корпораций с большой историей, а всего лишь в роли «приманки» для продвижения продуктов китайских концернов вроде HMD и TCL.
Компания намеревалась найти покупателя для своего мобильного бизнеса, однако переговоры оказались безрезультатными. В середине лета LG займет место в списке компаний, не выдержавших конкуренции с Apple и китайскими производителями, и отказавшихся от производства смартфонов. Среди них Nokia, Blackberry и HTC — эти бренды всё еще появляются на рынке, однако уже не в качестве визитных карточек уникальных корпораций с большой историей, а всего лишь в роли «приманки» для продвижения продуктов китайских концернов вроде HMD и TCL.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
У миллионов людей в этот момент кончится детство))