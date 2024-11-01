Очередной фрик выдал себя за создателя Bitcoin

Пиар-агентство PR London Live провело в лондонском клубе Frontline пресс-конференцию, на которой была названа личность очередного предполагаемого создателя Bitcoin, скрывающегося за псевдонимом Сатоси Накамото. Участники криптовалютного сообщества и журналисты отнеслись к изложенной гипотезе крайне скептически.
Участие в пресс-конференции было платным для журналистов — за возможность задавать вопросы им пришлось отдать по 500 фунтов стерлингов (около 63 тысяч рублей). Пришло всего около десяти гостей, хотя стульев было заготовлено в пять раз больше. Организатор Чарльз Андерсон сообщил, что за последние двое суток с момента анонса мероприятия спал лишь пару часов, поскольку ему постоянно звонят из разных уголков мира с расспросами. Он также поведал, что изобрёл систему восполняемой энергии, которая позволяет передвигаться на автомобилях без подзаправки или подзарядки. И якобы он же является создателем популярного в Великобритании телевизионного шоу Britain’s Got Talent.
Пресс-конференцию посетил некто Стивен Молла — его и объявили создателем Bitcoin. Он также заявил, что изобрёл нейросеть ChatGPT, еврооблигации и создал логотип Twitter.
Молла описывает себя как предпринимателя и учёного в сфере экономики и финансов. О том, что он Сатоси Накамото, якобы заявлялось ещё в 2016 году — в его так и не опубликованном интервью, данном журналисту BBC Рори Селлан-Джонсу.
Пруфы, которые предоставил Молла, не выдерживают критики — это очевидно фейковые скриншоты будто бы с форума, где обсуждалось создание и развитие Bitcoin. Его спросили, может ли он выполнить передачу монет из знаменитого кошелька Сатоси Накамото, но он ответил, что у него нет ключей от этого кошелька, поскольку они хранятся по частям на восьми компьютерах в разных странах во избежание кражи криптовалюты и перехвата контроля за сетью Bitcoin. Впрочем, Молла пообещал в ближайшее время посетить эти страны, собрать ключ по частям и провести транзакцию, которая гарантированно докажет, что он именно тот, за кого себя выдаёт.
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