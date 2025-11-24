Top.Mail.Ru

Очередной ИИ-пузырь? Джони Айв и Сэм Альтман рассказали о прототипе своего гениального гаджета

Фархад

Altman Ive

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и бывший дизайнер Apple Джони Айв держали в тайне подробности о первом загадочном устройстве OpenAI, но, похоже, они уже определились с дизайном.

В интервью Лорен Пауэлл Джобс на презентации Emerson Collective 2025 они рассказали, что сейчас занимаются созданием прототипа устройства, а на вопрос о сроках его выпуска Айв ответил, что устройство может появиться «менее чем через два года». О самом гаджете OpenAI пока мало что известно, но, по слухам, оно будет без экрана и «размером примерно со смартфон».

Альтман описал дизайн как «простой, красивый и игривый», добавив: «у нас был прототип, который нас очень воодушевлял, но у меня не возникло ощущения: „Хочу взять эту штуку и откусить от неё кусок“, и вот наконец-то мы дошли до цели».

Айв также подчеркнул простоту и причудливость, но без каких-либо подробностей. Пока это всё выглядит как очередной хайп, аналогичный инфошуму вокруг гаджетов по типу Rabbit R1, которые провалились сразу же после запуска. А с учётом окна релиза в два года, девайс от OpenAI может просто устареть к тому времени.
-1
Источник:
The Verge
Комментарии

+192
Gabriel
Весь этот шухер вокруг ИИ и закачивание огромных инвестиций огромный пузырь, который мне напоминает Доткомы. В 2001 оно все как крякнуло и в тоге 5триллионов$ в труху )
2 часа назад в 02:09
