Очередной шок для пользователей: к новым Apple Watch перестанут подходить старые ремешки

В сети вновь появилась информация о масштабном редизайне Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4. По данным инсайдера Instant Digital, следующее поколение умных часов получит новую систему крепления ремешков. Если информация подтвердится, существующие аксессуары окажутся несовместимыми с новыми моделями, что заставит пользователей покупать новые ремешки.Согласно утечке, Apple решилась на этот шаг ради более тонкого корпуса и увеличения внутреннего пространства для аккумулятора. Интересно, что о возможном отказе от нынешнего механизма крепления говорят уже несколько лет. Вместо привычной системы, которая используется с момента выхода первых Apple Watch в 2015 году, компания якобы рассматривает магнитное крепление. Такой подход позволит освободить место внутри корпуса для более емкой батареи и других компонентов.Ранее другой инсайдер — Марк Гурман — сообщал, что инженеры действительно изучают подобный вариант, но окончательное решение пока не принято. В то же время свежая информация расходятся с его прогнозами. По данным Bloomberg, Apple Watch Series 12 не получат аппаратных изменений, а основное внимание будет уделено программным нововведениям, включая новые циферблаты и функции. А редизайн случится в 2027.Ну, а мы в редакции iGuides предполагаем, что Apple Watch получат обновлённый дизайн в этом году, поскольку в следующем компания готовит грандиозное переосмысление iPhone к его юбилею. Плюс в 2027 намечается релиз первых смарт-очков Apple.Более того, отказ от совместимости со старыми аксессуарами — вполне логичный шаг, поскольку рынок ремешков стагнирует уже несколько лет. Ничего интересного или уникального практически нет. Поэтому с внедрением магнитного крепления есть шанс получить необычные аксессуары. А как считаете вы?