Очки Apple получат очень весомое преимущество, которого нет у AirPods и Apple Watch







На этой неделе стало известно, что На этой неделе стало известно, что Apple активно работает над собственными умными очками, релиз которых ожидается в 2026 году. По функциональности они во многом пересекаются с AirPods и Apple Watch, но в жизни они будут куда более практичными. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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По данным Bloomberg, смарт-очки Apple получат голосовой помощник, возможность воспроизведение музыки, звонки, переводчика в реальном времени и даже навигацию. Однако в главном аспекте они выигрывают у остальных носимых устройств компании. Речь идёт о восприятии. Очки с камерой, микрофоном и динамиками можно использовать в повседневных социальных ситуациях, не создавая неловкости. В отличие от наушников (AirPods), которые воспринимаются как знак того, что человек не хочет общения, очки могут незаметно помогать с переводами, съёмкой и поиском информации, оставаясь при этом в социуме. Именно это делает их потенциально более массовым и универсальным гаджетом.В отличие от провальных Google Glass, Apple делает ставку на стандартный дизайн и бесшовную интеграцию в повседневную жизнь. С учётом успеха смарт-очков от Ray-Ban и роста интереса к устройствам с ИИ-функциями, Apple Glass могут стать новым стандартом носимых технологий в ближайшие годы.