Один из первых чеков Apple с подписью Джобса ушёл с молотка за нереальную сумму

Фархад
SJ

В ходе недавних торгов аукционного дома RR Auction редчайший чек Apple Computer Company, подписанный Стивом Джобсом, был продан за баснословную сумму.

Уникальность лота заключается в том, что чек на $175 был заполнен Джобсом всего через 100 дней после основания Apple в 1976 году. Глава компании выписал его на имя консалтинговой фирмы Crampton, Remke & Miller, INC, которая предлагала свои услуги технологическим стартапам в Северной Калифорнии.

Также в платёжном документе указан первый адрес Apple: 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo-Alto. Да, это тот самый гараж, в котором всё началось.

Коллекционер-счастливчик потратил на такую редкую вещь всего $106 985.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

s_medik
+3331
s_medik
“Один из первых чеков Apple с подписью Джобса ушел с молотка за нереальную сумму”.

“Коллекционер-счастливчик потратил на такую редкую вещь всего $106 985”.

Употреблять в одной статье «нереальную сумму» и «потратил всего» законно?
час назад в 20:51
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