Один из первых чеков Apple с подписью Джобса ушёл с молотка за нереальную сумму

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В ходе недавних торгов аукционного дома RR Auction редчайший чек Apple Computer Company, подписанный Стивом Джобсом, был продан за баснословную сумму.Уникальность лота заключается в том, что чек на $175 был заполнен Джобсом всего через 100 дней после основания Apple в 1976 году. Глава компании выписал его на имя консалтинговой фирмы Crampton, Remke & Miller, INC, которая предлагала свои услуги технологическим стартапам в Северной Калифорнии.Также в платёжном документе указан первый адрес Apple: 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo-Alto. Да, это тот самый гараж, в котором всё началось.Коллекционер-счастливчик потратил на такую редкую вещь всего $106 985.