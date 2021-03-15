Один из поставщиков, работающий с Apple, опубликовал фотографии будущих AirPods 3. Это подтвердило более ранние утечки дизайна наушников нового поколения.
На фотографии можно увидеть наушники, которые очень похожи на AirPods Pro. У них короткая ножка, вытянутая форма и кейс, как у Pro-версии. Единственное внешнее отличие — форм-фактор, который не подразумевает использование амбушюр. Относительно внутренних характеристик или нововведений информации пока нет, однако несколько аналитиков предполагают, что AirPods 3 оснастят технологией активного шумоподавления. Если это окажется правдой, то отличий от AirPods Pro практически не останется — а значит, либо ценовая политика будет пересмотрена, либо Pro-версия последует за HomePod и уйдет в историю.
Однако можно с уверенностью сказать, что AirPods Pro пока не исчезнет с прилавков, так как Apple выпустила новый промо-ролик с их участием. Видео размещено на официальном канале Apple в YouTube и называется «AirPods Pro — Jump». Оно креативно демонстрирует работу режимов шумоподавления и прозрачности, а также то, как хорошо наушники сидят в ушах, даже когда их владелец активно движется и прыгает.
AirPods 2-го поколения были представлены в марте 2019 года — Apple просто добавила их на свой сайт еще до весенней презентации. Это были первые наушники компании с возможностью беспроводной зарядки. Apple предоставила покупателям выбор: приобрести AirPods 2 с беспроводной зарядкой либо без нее; кроме того, была возможность докупить только лишь беспроводной кейс, который подходил даже для первого поколения наушников
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И, естественно, цена. :)
Да и звук будет в стиле Эппл — такой себе.
Я вот только что у Джеронимо написал, что начал слышать новое в своих любимых треках, которые слушаю всю свою жизнь. Категорически не понимаю, что не хватает гражданам в звуке от таких крошечных устройств?
Это ты через прошки начал звук по-другому слышать? Прошки же чмошные по звуку) почти ничем не лучше обычных аирподс. Они компенсируют в удобстве (типа!) и ликвидности. Отгонял их год, а потом загнал терпилам с минимальной потерей. Благо маркетологи в Эппл свой хлеб не просто так едят.