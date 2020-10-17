Сооснователь компании OnePlus Карл Пэй решил покинуть компанию. Он объявил о своем уходе на официальном форуме.
«Когда мы запускали OnePlus, мне только исполнилось 24 года. Большую часть своих лет между 20 и 30 годами я провёл в компании, я в ней вырос. Прошёл от нервного собеседования с первым сотрудником до сильного страха перед сценой, когда показывал наш первый продукт, до обучения управлению командой. После всех наших достижений я не могу представить более полезного приключения», — Карл Пэй.
Пей не рассказал о причинах своего ухода, но поделился своими планами на первое время — отдохнуть с семьёй и друзьями. Сайт TechCrunch сообщает, что Карл намеревается запустить новую компанию. Пока неизвестно что это будет за бизнес и связан ли он как-либо с рынком мобильных устройств. До запуска One Plus Пэй работал в Meizu и Nokia.
В Android Central предположили, что Пэй покинул компанию из-за конфликта с другим основателем и главой OnePlus Питом Лау. Стоит отметить, что в своём письме Пэй поблагодарил Лау за то, что тот в него поверил.
Напомним, Пит Лау и Карл Пэй основали OnePlus в 2013 году. Компания входит в китайский холдинг BBK, который также владеет брендами Vivo и Oppo. Пэй представлял компанию за пределами Китая, выступая на различных профильных конференциях.
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