OnePlus
Сооснователь компании OnePlus Карл Пэй решил покинуть компанию. Он объявил о своем уходе на официальном форуме.

«Когда мы запускали OnePlus, мне только исполнилось 24 года. Большую часть своих лет между 20 и 30 годами я провёл в компании, я в ней вырос. Прошёл от нервного собеседования с первым сотрудником до сильного страха перед сценой, когда показывал наш первый продукт, до обучения управлению командой. После всех наших достижений я не могу представить более полезного приключения», — Карл Пэй.

Пей не рассказал о причинах своего ухода, но поделился своими планами на первое время — отдохнуть с семьёй и друзьями. Сайт TechCrunch сообщает, что Карл намеревается запустить новую компанию. Пока неизвестно что это будет за бизнес и связан ли он как-либо с рынком мобильных устройств. До запуска One Plus Пэй работал в Meizu и Nokia.

Карл Пей

В Android Central предположили, что Пэй покинул компанию из-за конфликта с другим основателем и главой OnePlus Питом Лау. Стоит отметить, что в своём письме Пэй поблагодарил Лау за то, что тот в него поверил.

Напомним, Пит Лау и Карл Пэй основали OnePlus в 2013 году. Компания входит в китайский холдинг BBK, который также владеет брендами Vivo и Oppo. Пэй представлял компанию за пределами Китая, выступая на различных профильных конференциях. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

OnePlus OnePlus

Ссылки по теме:

Представлен смартфон OnePlus 8T и беспроводные наушники OnePlus Buds Z Представлен смартфон OnePlus 8T и беспроводные наушники OnePlus Buds Z

OnePlus 8 и 8 Pro получили обновление до стабильной версии Android 11 OnePlus 8 и 8 Pro получили обновление до стабильной версии Android 11

Таможня США изъяла крупную партию поддельных Apple AirPods, которыми оказались оригинальные наушники OnePlus Таможня США изъяла крупную партию поддельных Apple AirPods, которыми оказались оригинальные наушники OnePlus