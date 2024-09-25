Один из старейших магазинов электроники в России перестал работать. Что случилось — никто не говорит

Сайт C-News сообщил о проблемах в работе одного из старейших в нашей стране магазинов электроники «Плеер.ру». Офлайн-точки закрылись, поддержка не отвечает, гарантийное обслуживание остановлено.
К настоящему моменты известно, что менеджеры «Плеер.ру» уволились и ищут работу, их объявления опубликованы на профильных сайтах. Покупателям не удаётся получить ранее оформленные покупки на складе, хотя сайт магазина по-прежнему работает и принимает заказы, а в VK-паблике появилось уведомление, что «по техническим причинам магазин и отдел клиентской поддержки не работают», то же самое указано на сайте — клиентам рекомендуется отправлять обращения на email или бумажной почтой по юридическому адресу организации.
«Плеер.ру» был открыт в 2002 году. Его основателем и владельцем является Алексей Конышев, который известен своеобразным подходом к бизнесу. Он увлечён православием, что отражено на сайте — в частности, указано, что часть дохода жертвуется одному из монастырей в Ярославской области.
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